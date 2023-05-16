電電公會李詩欽：低碳轉型仍充滿變數 需政府帶頭推動

電子資訊產業低碳轉型永續峰會於今（16）日登場，電電公會理事長李詩欽致詞時指出，歐洲議會通過碳交易協議，全球碳交易即將啟動，這是我們第一次感受到歐盟對碳交易市場的重視，不過目前低碳轉型仍然充滿了變數，因此需要政府帶頭推動，不然產業淨零將不進反退。

經濟部今日邀各電子資訊品牌業者及代工大廠廣達（2382）、仁寶（2324）、和碩（4938）、緯創（3231）、英業達（2356）齊聚，而數位轉型服務商伊雲谷（6689）也帶三大服務「擬定環境策略、加速數位減碳、優化永續洞察」前來參展，再展現旗下「數位化永續顧問服務」，重申團隊協助節能減碳的效果。

經濟部次長林全能則指出，由於全球氣候變遷，世界各國紛紛制定減碳、零碳政策，隨之而來的碳權、碳稅將對全球產業造成莫大衝擊，不過減碳是一條非常清楚且不能後退的路，要各界共同努力，不是只靠經濟部與企業單獨做，隨著低碳轉型升級，政府也將協助「護國神山群」全力接軌國際減碳趨勢。