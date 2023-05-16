苗栗海能風電啟用 年供38萬戶電量 蔡英文：綠電穩健發展

海能風電場位在苗栗縣海域的47支風機，今年初完成安裝作業，於3月全數風機併聯至台電電網後，今天在外埔漁港舉行「海能馭風綠電供台 」完工啟用典禮，宣布海能風電締造台灣離岸風電第二階段潛力場址、也是疫後首座風場正式完工的重大里程碑。

啟用典禮現場，邀請蔡英文總統、經濟部長王美花、各國代表處外賓及苗栗地方民意代表共同見證，也宣告海能風電將穩健朝向商轉階段邁進，協助台灣落實能源轉型願景。

這座風場位在苗栗縣竹南鎮海岸約4至10公里處，總裝置容量為376MW（千瓩），上個月成功達到建置以來首度滿載發電，預計每年所產的電力可為約38萬戶家庭提供潔淨風能，並減少70萬噸的碳排放量。

蔡英文致詞表示，繼續發展充足的綠電，對台灣維持關鍵產業在國際的地位是非常重要的，該風場的完工商轉，其意義是整體綠電在台灣正穩健的發展，發展再生能源，是過去幾年來就有的目標，可強化台灣產業的競爭力。

她表示，今年將會有四座風場完工，海能風場是目前最大的，今天大家見證了再生能源發展的里程碑，一個目標完成，要再朝下個目標繼續邁進，希望很快可以聽到下一個風場完工的好消息。