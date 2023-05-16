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經濟部：持續優化離岸風電開發機制 完善投資環境

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
離岸風電示意圖。記者鍾泓良攝影
離岸風電示意圖。記者鍾泓良攝影

媒體報導有關離岸風電行政程序冗長等議題，經濟部表示，國內離岸風電經過2座示範風場之完工併聯商轉，已完備離岸風電申設程序。第三階段區塊開發選商機制，已要求業者先行避開離岸風電場址敏感區位，經濟部更主動召集跨部會聯合審查業者所申請場址空間，明確場址空間設置之可行性。

經濟部表示，目前離岸風場持續建置中，業者基於財務考量，多採分批送審方式遞件，易造成風機數量變動致增加審查時間，實務上亦有部分政府機關審查時間較長的情形，而能源局已有加速審查機制，包含電業審查委員預審機制、其他政府機關平行審查機制等，後續也將參考業者回饋意見，專人控管進度，並適時協調以加速解決爭點，未來政府機關的審查時間將控制在6~8周以內為原則。

有關業者關切之併網審查時效及試運轉期間計費給付時間一節，台電則表示，當資料完備後2週即可完成審查，且業者取得電業執照及資料完備後，於7工作天內即可完成併聯試運轉至正式商轉期間累計購電電費之給付。

經濟部強調，離岸風電所涉相關申設程序，包含各界所關心的併網審查程序，均秉持目的事業主管機關立場，以嚴謹、公平、公正態度，嚴格把關選商機制，經濟部重視業界建設性意見，溝通管道暢通，共同打造離岸風電友善投資環境，實現強化能源安全、創新綠色經濟、促進環境永續等共榮願景。

離岸風電 經濟部

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