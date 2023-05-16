安克生醫攜手美國史丹佛頂尖期刊JAMA Oto 發表合作成果

安克生醫（4188）今（16）日指出，積極布局全球市場，持續與國內外權威級醫療機構合作，擴大產品應用。安克生醫日前與美國史丹佛睡眠中心的國際臨床合作，成果撰寫成論文，獲得全球耳鼻喉領域排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》刊出，替產品創造更大的臨床價值。

安克生醫指出，全球超過4億名成年人患有阻塞型睡眠呼吸中止症(OSAs)，當中約有八成患者未能被有效診斷出來，主要原因之一為現行的檢測方法，存在許多不便。針對阻塞型睡眠呼吸中止症，安克生醫日前與全美三大醫學中心的史丹佛睡眠中心，完成為期兩年、收案逾200人的國際臨床合作案。

臨床發現，以「超音波智慧睡眠檢測」安克呼止偵，觀察上呼吸道解剖結構，能較傳統檢測方式，看得更為深入；此外，進一步透過分析舌頭軟組織的組成與組織質地，像是舌部脂肪的多寡，搭配解剖結構，能預測罹患中重度阻塞型睡眠呼吸中止症的風險，其準確率高達九成，該項成果上週(5月11日)已被全球耳鼻喉領域排名第一的醫學期刊《JAMA Otolaryngology》刊出。

安克呼止偵已通過美國FDA、歐盟CE、台灣TFDA上市核准，無須過夜、十分鐘可完成。安克生醫總經理李伊俐表示，此次雙方的合作成果，再次證明安克呼止偵的產品價值，是阻塞型睡眠呼吸中止症的評估利器，此外，也能在術前評估與術後的效果觀察，讓醫師在呼吸道診斷上增添一大幫手，幫助醫師並嘉惠病人，也替該項智慧醫材，創造更廣的臨床應用。