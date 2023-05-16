中信：台灣今年GDP增幅最低1.7％

中信金控總經理陳佳文昨天表示，看好台灣經濟下半年比上半年好，內部估計今年經濟成長率落在百分之一點七到百分之二。成衣龍頭儒鴻董事長洪鎮海則說，全球景氣復甦前景不明、國際政經局勢詭譎多變、地緣政治緊張，對全球經濟埋下隱憂。

陳佳文昨天在法說會前記者會受訪指出，中信金內部分析認為，今年台灣首季經濟成長會成為負值，主要是受到出口拖累，而出口之所以表現不佳，是因為疫情造成供應鏈失衡，先前因為疫情之故，使得企業因為怕缺貨，而大舉下訂，結果反而導致訂單過量，製造出嚴重的庫存去化問題。

儘管出口表現不佳、庫存有待去化，但陳佳文說，所幸台灣內需還不錯，至於庫存去化的問題，目前內部評估應會在第三、四季會逐漸好轉，整體來看下半年會比上半年好，至於好到什麼程度，就要看出口動能是否會因為庫存壓力減少而恢復，及恢復的程度。

針對今年年景氣看法，儒鴻董座洪鎮海於營業報告書表示，全球經濟仍有景氣復甦前景不明等三大隱憂，加上全球主要國家消費疲弱及通貨膨脹引發可支配所得重新分配等兩大因素，使得客戶發展策略趨向保守，將帶給公司短期的營運挑戰。

將在五月卅一日舉行股東會的成衣廠聚陽，董事長周理平對今年景氣看法同樣保守。他在營業報告書提到，疫後時代縱然有不確定但也蘊含著無限可能，唯有不斷增強營運彈性與韌性，也才有實力與客務共同面對難關與共同成長。