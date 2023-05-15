龍邦提假處分禁止買街口 泰山：緊急處置僅7日內有效

泰山日前董事會通過以36億元投資街口支付40%股權以及增建包裝水廠，市場派龍邦今向法院提出假處分禁止此兩案進行，泰山發出聲明，強調重要議案停滯、延宕，實非全體股東所樂見。

泰山表示，投資街口與增建包裝水廠，與全體股東權益息息相關，但市場派以泰山股東保勝投資公司提出假處分，而保勝投資在泰山持股僅占少數，卻恣意向法院聲請定暫時狀態處分、緊急處置，是以少數股東意志影響其他多數股東權益。

泰山表示，會在定暫時狀態處分之審理程序，向法院強調日前董事會之召集程序或決議方法並無任何違法不當之情事，並向法院強調保勝投資公司聲請定暫時狀態處分，顯係戕害全體股東權益。

泰山更說，目前法院僅有作出緊急處置於7日內有效之裁定，尚未作成准予定暫時狀態處分之裁定，因此呼籲有心人士切勿以訛傳訛，恣意向外界傳達智慧財產及商業法院已准予定暫時狀態處分之不實訊息，一切盼由法院作最終之認定。

泰山也說，對於有心人士企圖以法院所下緊急處置裁定，逕予搬弄是非、危言聳聽，及企圖誤導經濟部、投審會之行徑，甚感不齒，相信行政機關必定能秉持依法行政之精神，公正、客觀的執行職務，維護人民權益，並確保民間企業致力於成長與經營之努力，得以提昇全體股東之利益，及確保員工之工作權。