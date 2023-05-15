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鄭文燦：醫療再生法為下階段推動重點 盼成為兆元產業

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院副院長鄭文燦今（15）日出席「數位健康新未來 關鍵趨勢論壇」時表示，《生技醫藥產業發展條例》於2021年修正後，納入再生醫療、精準醫療及數位醫療等領域，作為台灣下一階段生技醫療產業推動的重點，期勉未來能夠有效結合台灣醫療、資通訊及半導體技術的優勢，使台灣生技醫療產業蛻變成為新興兆元產業。

鄭文燦表示，《生技新藥產業發展條例》自2007年公布施行後，歷經立法超過十年，於2021年才正式修正名稱為《生技醫藥產業發展條例》，並納入再生醫療、精準醫療及數位醫療等領域，作為台灣下一階段生技醫療產業推動的重點。尤其精準醫療及數位醫療的發展更是迅速，運用雲端資料儲存、大數據分析、人工智慧（AI）與影像解讀等技術，使X光片、超音波或病理切片的解讀更為精準有效，進一步縮短醫學診斷及治療方案所需時間，相當具有發展性。

鄭文燦解釋，數位健康的運用層面相當廣泛，從智慧手機、穿戴性裝置測量民眾心跳、血壓、血糖、血氧等數據，到影像醫學與生物晶片，甚至是智慧醫院的高階治療方案、細胞治療的配對等，相信未來如能有效結合台灣醫療、資通訊及半導體技術的優勢，將使目前約7千億元產值的生技醫療產業，蛻變成為兆元產業。

最後，鄭文燦期許今日論壇能夠凝聚眾人力量，為我國生技醫療產業找出更好的發展方向，進而投入更多科研資源在重點、關鍵的投資項目中；此外，也希望未來能打造更多生醫產業跨域整合實驗場域，讓業者透過場域迅速找到產品驗證機會，調整修正產品，並透過政府產業輔導措施，提升台灣生技醫療產業整體發展。

生技 鄭文燦

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