鄭文燦：完善法制、投入預算 強化創新及科技研發動力

行政院副院長鄭文燦今（15）日出席「112年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮」頒獎，肯定本次「國家產業創新獎」及「國家發明創作獎」獲獎人投入創新及發明創作的努力與成果。他表示，為強化台灣創新及科技研發動力，政府除修正「產業創新條例」、投入更多科研預算外，相關部會也正積極盤點「5+2產業創新計畫」近年成果及未來重點投資項目，希望挹注更多資源在我國關鍵技術與產品，至盼產、官、學、研攜手合作，共促台灣整體發展。

鄭文燦指出，今日聯合頒獎典禮包括「第8屆經濟部國家產業創新獎」及「111年國家發明創作獎」兩大獎項，總共89名得獎單位及個人，各位優異的創新發明為台灣帶來新的價值與產業發展，也讓台灣不斷提升全球競爭力。

鄭文燦表示，去( 2022 )年「瑞士洛桑管理學院」（IMD）公布「世界競爭力年報」，台灣排名第7，不僅連續四年進步，更創下九年來最佳成績，在人口超過2千萬人的經濟體中，台灣更是連續二年蟬聯世界第一。而台灣能有如此亮眼成績，關鍵即在於創新、數位轉型及社會凝聚力等因素。

鄭文燦指出，以製造業為主的台灣，除面對工業4.0的挑戰外，在這段期間也迎來俄烏戰爭、全球供應鏈重組、氣候變遷、淨零轉型及數位轉型等多重挑戰。儘管如此，在場許多獲獎企業仍走在產業前端，透過創新確保技術領先、產品世代更新，包括半導體代工、IT設計、行動通訊晶片、電子紙等產業，皆締造許多市占率世界第1的佳績。他強調，創新科技已成為台灣下階段經濟競爭的主軸，產業如能在技術上拉開領先差距，即能獲得更大的市場。

鄭文燦進一步表示，台灣亟需透過產、官、學、研四方對話，形成創新生態系，而政府也同步修正「產業創新條例」，希望加強台灣創新及科技研發動力，並投入更多科研預算，集中力量在關鍵技術及關鍵領域。此外，經濟部、科技部等相關部會正積極盤點「5+2產業創新計畫」近年成果及未來重點投資項目等，包括AI晶片、Micro LED面板、電子紙及電子標籤等領域，希望做好關鍵產品及技術的布局，讓產業發展更好，並帶動新興產業的發展。

談及國家發明創作獎，鄭文燦指出，愛迪生（Thomas Edison）曾說：「天才是1%的天分，加上99%的努力」，此次獲獎者除擁有過人的天分與智慧外，更認真努力累積知識，並在既有知識體系上進行突破、投入創新，進而創作出深具價值的發明。台灣創新發明能量豐沛，為協助發明創作人投入專利智財布局，經濟部智慧財產局已提出「商標法」及「專利法」部分條文修正草案，並於今( 2023 )年3月獲行政院會通過，其中「商標法」部分條文修正草案亦於本（5）月獲立法院三讀通過，未來除透過專利商標救濟制度，專責處理專利及商標案件外，也增訂加速審查機制，建立商標代理人制度，保障商標申請人權益，而這也是行政院推動一系列優先法案的重點工作之一。

最後，鄭文燦表示，台灣創新發明成果豐碩，深具價值，在面對全球化新的挑戰與供應鏈重組之際，扮演不可或缺的重要角色，因此臺灣仍是全球投資布局最好的選項，希望大家一起努力，共促台灣向上發展，並再度恭喜今日所有獲獎者。