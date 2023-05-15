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數位部、資安院與警方 明將前往誠品生活行政調查
有關報載誠品生活（2926）疑似有個資外洩事件，數位發展部數位產業署第一時間要求誠品網路書店(誠品生活公司)今(15)日前來說明。誠品生活表示，為因應報載遭駭事件，該公司也目前正調查個資外洩事故原因，並願意全力配合主管機關調查作業並提供相關佐證資料，持續強化資訊安全防護。
為儘速釐清個資外洩情形，數位部產業署將於明(16)日邀集法律及資安等領域專家，並會同數位發展部國家資通安全研究院、資訊工業策進會及內政部警政署組成行政調查小組，共同前往誠品生活公司進行實地行政調查。
數位部產業署表示，本案將要求業者針對其委外簡訊代發商、廣告託播商、物流端等供應鏈，包括公司內部客服人員通聯記錄等，儘速完成全面性盤查作業，釐清事件原因，倘有違反個人資料保護法相關規定，將依法處置。
數位部產業署依行政院2023年5月4日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領 1.5 版」所訂重大矚目案件強化監督流程及個人資料保護法相關規定，並且持續從堵詐面向加強電商業者資安維護。
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