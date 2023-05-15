數位部明日將會同資安院、警方 前往誠品進行行政調查

誠品個資外洩事件引發喧然大波，數位發展部數位產業署第一時間要求誠品今日進行說明；誠品生活指出，目前正在調查個資外洩事故原因，願意全力配合主管機關調查作業，提供相關佐證資料，儘速釐清個資外洩情形，數位部產業署也將於明（16）日邀集法律及資安等領域專家，並會同資安院、資策會及內政部警政署組成行政調查小組，共同前往誠品生活公司進行實地行政調查。

誠品網路書店個資外洩狀況時有所聞，許多讀者皆曾抱怨因此接到詐騙電話；台灣佇遮計畫副秘書長楊欣慈指出，他今年2月在誠品書店網購「阿共打來怎麼辦」一書，沒想到在5月13日晚間接到一通「自稱」來自誠品書局的回訪市調電話，對方有著中國大陸口音，不僅致電詢問讀後心得，還強調「中國武統是必然」，楊欣慈質疑是誠品個資外洩。

數位部產業署依據個資法第22條規定，要求誠品生活公司今日進行必要說明，並提供相關資料，以釐清個資保護措施是否符合法規。

數位部產業署今日傍晚表示，本案將要求業者針對委外簡訊代發商、廣告託播商、物流端等供應鏈，包括公司內部客服人員通聯記錄等，儘速完成全面性盤查作業，釐清事件原因，倘有違反個人資料保護法相關規定，將依法處置。

數位部產業署表示，會依行政院5月4日院會通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」，針對重大矚目案件強化監督流程及個人資料保護法相關規定，並從堵詐面向加強電商業者資安維護。