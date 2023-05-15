工研院攜手美國安全認證大廠及安衛中心 推動人員防爆安全訓練課程

為提升產業防爆安全意識及建立人員訓練環境，工研院與安全衛生技術中心（SAHTECH）以及美商優力國際安全認證有限公司（UL Solutions），今（15）日共同啟用防爆安全聯合訓練教室，合作推動防爆安全實務教育訓練認證課程，為高科技或石化等企業提供高專業防爆安全教育訓練，增加勞工的職災意識，降低火災爆炸的風險，提升廠商災害預防以及人員防爆安全能力。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英表示，為協助政府保障勞工安全，工研院自2011年起為國內第一個由勞動部職業安全署認可的防爆電氣設備型式檢定機構，由於嚴謹的程序與完整的測試能量獲得肯定，陸續與19個國際防爆測試機構簽署交互承認協議，促成合格產品的快速流通，除了為國內設備安全把關，維護職場安全之外，也參與職安署防爆相關研究與推廣工作。此次與優力國際安全認證有限公司及安衛中心合作推動「防爆安全聯合訓練教室」正好可對接產業需求，教學軟硬體設計即是參考國外IECEx做法建置，並同時依照國內需要情形調整設計，除了對國內業者人員提供教育訓練服務，也可作為國際IECEx人員能力認證的上課場地。

未來工研院負責提供防爆安全人員的訓練場地教室及維運，UL Solutions負責教學軟硬體與鏈結國際相關資源；安衛中心則提供在地客戶資源與實務經驗。透過三方強強聯手，不僅能提升人員對於防爆安全的認知，如：了解危險區域的劃分正確與否；正確選用、安裝、操作與保養維護設備等知識，也透過相互的資源與專業來共同推升如石化業、電力與電子業等企業對於防爆安全的重視，打造更安全的職場環境。

安全衛生技術中心總經理余榮彬提到，因應環保的新需求，煤炭與重油改成天然氣、氫氣、氨氣等燃料的趨勢，使得防爆電氣安全與區劃日顯重要，安衛中心源出自工研院，並與工研院在產業安全領域長期合作，共同執行職安署、工業局等相關施政所需之技術建置與推廣。很高興能結合工研院防爆電氣產品安全技術、UL Solutions國際防爆電氣證照訓練，及安衛中心對產業作業環境的輔導經驗，共同成立防爆電氣安全的訓練單位，提升業界對防爆電氣安全的認知及施工技能，以降低災害發生。

UL Solutions 副總裁暨總經理陳宗弘認為，UL Solutions 的企業使命是打造一個更安全的世界，而提高危險場所的工作安全正切中使命核心。UL Solutions的安全科學專家擁有深厚的知識底蘊與技術專長，能協助各產業將潛在爆炸性環境的工作風險降至最低。這次有幸能與工研院與安衛中心攜手設立防爆安全聯合訓練教室，正好結合各自擅長的專業領域，為國內能源、電子等產業以及國際企業提供全面完整的服務。

近年來國內防爆安全工作推動焦點著重於現場安全實務落實，為協助國內業者提升作業人員對於防爆安全的正確認知與實務，工研院與SAHTECH以及UL Solutions合作推動防爆安全實務教育訓練認證課程，根據國內相關法規與產業型態現況，結合三方機構的領域專長，開辦涵蓋基本防爆安全原理、國內法規概要、危險區域劃分、設備保護與規格選用、安裝與配線、設備檢查等單元課程。