元太今獲第8屆國家產業創新獎 頒發「卓越創新企業」肯定

全球電子紙領導廠商E lnk元太（8069）科技今（15）日宣布，榮獲第8屆經濟部國家產業創新獎，並於四大領域獲獎的績優新企業中脫穎而出，摘下「卓越創新企業」奬桂冠。

「經濟部國家產業創新獎」以「創新」為主軸，由經濟部主辦，每2年選拔一次，獎勵「整合創新」及「跨界合作」，進而創造附加價值。參選企業領域範圍包含機電運輸領域、資通訊領域、生醫材化領域、服務文創等四大領域，以推動國內創新能量，實現產業再升級的目標，鼓勵企業及組織創新創業，提升產業競爭力，引領產業創新變革。

元太積極打造綠色顯示器產業，串連上下游供應鏈夥伴，以綠色電子紙技術為核心，建構產業生態圈，並攜手生態圈夥伴共同推展電子紙於低碳智慧顯示應用的貢獻與價值，為環境帶來正面的影響效益，是元太科技本次勇奪「卓越創新企業」奬的主要原因。

「元太科技長期投入電子紙的創新研發，電子紙不換畫面不耗電，我們期望能用低碳電子紙顯示器取代所有表面來改變世界，讓世界因有了電子紙而更加智慧、環保和美好。」元太科技董事長李政昊表示：「我們致力攜手供應鏈中的企業，包括IC、TFT背板、模組、系統廠等各類公司，一起擴展電子紙多元顯示應用產品，結合產業力量以綠色電子紙顯示技術打造永續環境。」

元太科技自2016年轉型專注於電子紙事業後，持續研發及拓展電子紙多元產品應用，並於2022年啟動企業轉型2.0，持續深化電子紙材料與墨水技術，同時運用多元商業模式提升電子紙材料業務，以精進彩色電子紙與模組技術、擴增電子紙模組與供應鏈合作夥伴、加速新應用開發等策略，攜手生態圈夥伴運用綠色環保的電子紙技術，共譜智慧與永續未來。

在產品創新面，研發支出隨著營業收入增加而同步提升，在彩色、軟性等墨水及材料研發持續投入，至2022年底已累計近6300件電子紙全球發明專利，並針對高價值的專利與營業秘密，提供研發人員獎勵，制度化保障、鼓勵研發創新的成果。台灣廠區並於2021年通過「台灣智慧財產管理規範（Taiwan Intellectual Property Management System, TIPS）」A級認證。

在商業模式創新上，元太科技促成價值鏈夥伴集結，成立電子紙產業聯盟（EPIA），結合上游關鍵零組件、顯示器模組、軟硬體與應用場域廠商，壯大永續智慧物聯網的新藍海，應用場域包括零售、醫療、教育、辦公、交通、民航、工業、物流等行業。同時採用彈性多元的商業模式，元太科技除了自行生產顯示器模組外，也供應關鍵顯示與周邊功能膜材料，提供市場更多元化、更具競爭力的電子紙產品組合。

元太以獲利與永續齊頭並進為目標，致力實踐其獨有的P、E、S、G （產品、環境、社會、治理）架構，並與生態圈夥伴一起朝向淨零碳排的目標而努力。公司積極展開零碳排行動，承諾於2030年達成RE100，即全球廠區100%使用綠色再生能源，並於2040年達成淨零碳排（Net Zero）的目標。透過階段性目標設定，公司已於2022年底達成20% 綠電使用（RE20），成為第一家達成RE20的顯示器公司。

元太科技致力為城市與大眾帶來智慧顯示，同時節能、無光害的環境友善及視覺健康產品。電子紙是全球首個榮獲國際暗空協會認證的顯示技術，根據哈佛公衛學院研究指出，沒有前光的電子紙不會發出藍光傷害眼睛，使用電子紙螢幕較LCD 螢幕對眼睛達3倍健康程度。