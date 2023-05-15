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立委憂來台旅客恐無法達標 交部估5月下旬破200萬人

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

為刺激國際旅客來台，交通部不僅訂出今年來台觀光客600萬人次目標，更祭出多項優惠。不過就有立委質疑600萬人次只是低標，還可能達不到。對此，觀光局表示，截至14日已達185萬人次，實際上高於預期，會持續滾動檢討，推動加速擴大吸引國際觀光客方案。

立法院交通委員會今（15）日邀請交通部報告「疫後國際航線規劃及全台整體觀光行銷規劃及願景」。會中民進黨立委李昆澤提到，按照國際上的預估，今年觀光客可恢復到疫情前約八成，若依照此標準，台灣今年觀光客人數應有900萬人次，600萬只是低標，但從目前觀光客來台人數來看，今年可能難達標。

對此，交通部觀光局副局長周廷彰回應，截至昨（14）日的來台旅客統計，已有185萬人次，觀光局會持續滾動檢討，積極推動加速擴大吸引國際觀光客方案。

根據交通部的報告指出，自由行旅客來台消費金抽獎活動自4月28日中午開放登記至5月9日，已有6萬名自由行旅客登錄抽獎；團客獎助部分，截至5月9日申請共718團。在觀光部分，1至4月來台旅客約162萬人次，超出目標值37％。自5月1日起台灣已將防疫降級並解除相關管制，來台旅遊更加便利，預估5月下旬可達來台200萬人次。

此外，觀光局自5月起至2025年12月推動「加速擴大吸引國際觀光客方案」，辦理促進自由行旅客來台及加速團客來台措施。自由行來台旅客有機會抽獎獲得5,000元消費金，總共50萬份，另也鼓勵國外組團社與國內接待旅行社合作攬客組團來台旅遊，依照停留天數及團體人數，給予5,000元到5萬元獎助金，預計獎助9萬團。

交通部表示，觀光局將持續妥善規劃執行觀光行銷等事項，積極推動加速擴大吸引國際觀光客方案，以吸引國際旅客來台，達成今年來台目標600萬人次、2024年恢復疫前水準，帶動觀光產業加速復甦。

觀光 交通部

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