誠品傳個資外洩 鄭文燦：若屬實將視情況做行政裁罰

近年各大平台個資外洩事件頻傳，先前誠品網路書店就被點出高居2021年165反詐騙高風險賣場第一名，不料真有民眾上網購物後接到中國大陸的「統戰詐騙」電話，對此，行政院副院長鄭文燦今（15）日表示，按照規定，若有個資外洩會就其情況做行政裁罰，但這新型態的狀況，會加以調查並重視。

鄭文燦今日出席112年經濟部產業創新成果聯合頒獎典禮，媒體問及有關誠品疑似個資外洩問題。

鄭文燦表示，按照規定，要在三日內完成行政檢查，數位部請誠品今要提供相關資料，人員也要配合調查，如果有個資外洩也會因應相關外洩情況來做行政裁罰。

鄭文燦說，目前個資法也朝向修正，會有更高的罰則，不過這個個案因為有涉及到後段認知作戰的問題，是不是外洩的途徑會查明清楚，另外如果有用個資做假借民意調查，進行政治上的認知作戰，這是新型態的狀況，會加以調查並重視。