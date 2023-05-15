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台中銀股東會 董座王貴鋒首談收購「睡得著覺最重要」

經濟日報／ 記者夏淑賢/台北即時報導
台中銀行今天上午在總行大樓舉行股東常。記者夏淑賢／攝影
台中銀行今天上午在總行大樓舉行股東常。記者夏淑賢／攝影

台中銀行（2812）今天召開股東常會，董事長王貴鋒上午針對股東詢問收購美國大陸銀行American Continental Bank一事表示，當初尋找標的重點是要買穩定的銀行，不求規模大，收購了「睡得著覺最重要」，未來如獲主管機關核准，首要工作就是提升銀行的營運效率。

台中銀行去年10月董事會通過台中銀去年10月董事會決議現金收購美國金融機構American Continental Bancorp100%股權，取得其控有的美國大陸銀行做為美國子行，目前收購案尚待主管機關審核准許。王貴鋒今天主持股東會，第一次公開對外談及此收購案。王貴鋒表示，美國大陸銀行是經營相當保守穩健的銀行，我們收購規模並不算大，重點是要買穩定的銀行，收購以後「睡得著覺最重要」，這家銀行放款幾乎都是有擔保放款，放款對象以中小企業為主，相當保守。未來待主管機關核准、我們買下後，增加經營效率是首要做的工程。

台中銀行今天上午股東會，董事長王貴鋒（右）主持，總經理賈德威（左立者）正在向股東說明營運狀況。記者夏淑賢／攝影
台中銀行今天上午股東會，董事長王貴鋒（右）主持，總經理賈德威（左立者）正在向股東說明營運狀況。記者夏淑賢／攝影
台中銀行今天上午股東會，董事長王貴鋒（立者）主持，一一回答股東提問。記者夏淑賢／攝影
台中銀行今天上午股東會，董事長王貴鋒（立者）主持，一一回答股東提問。記者夏淑賢／攝影

美國 台中銀行 股東會

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