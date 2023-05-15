打炒房子法 拚7月上路

經濟日報／ 記者陳姿穎朱曼寧／台北報導

平均地權條例》子法今（15）日預告期滿，據悉，內政部將力拚7月上路。預告期間各界意見包含三大類，首先，業者期待都更相關規範再放寬，第二，業界認為炒作定義應再明確，第三，學者建議應管制私法人購置法拍屋，內政部表示，後續會再審慎研議，希望打炒房條例愈快上路愈好。

平均地權條例子法自4月25日起預告20日，其中私法人購屋採可制，明定都更危老在計畫整合階段、以及在核准階段，非重建計畫的起造人、所有權人，購買計畫範圍內住宅，兩大情形業者購屋仍須經許可。

內政部表示，5月初有再與業者溝通、凝聚共識，會廣納意見參採，修法打擊投機的初衷不會改變。

這段期間以來，不動產業者提出，子法對於都更破局並未訂定退場機制或轉手讓渡規範，加上新法附帶五年不得轉手，一旦都更破局，建商將面臨進退無路，內政部應提出解決之道，否則恐影響都更危老推動。

都更業者表示，平均地權條例子法過於嚴格，尤其私法人購屋採許可制。業者指出，都更程序中最困難的是前期整合，內政部子法卻在中後段的公展期間才免經許可，無助推動都更危老。

除期待子法放寬的聲音，學界則提到，希望對於私法人購置法拍屋應再加嚴控管。政大地政系主任孫振義分析，法拍屋價格與成屋價格仍具有一定連動性，且私法人購買法拍屋的動機多屬投資，建議子法應將私法人購置法拍屋納入「應經許可項目」。

至於平均地權條例即將上路，其中限制私法人購屋，恐衝擊豪宅量能，不過，專家指出，地段佳、品牌力的強的建商豪宅，未來仍具備一定保值抗跌的特性，只是近期容易受到波動。第一建經研究中心副理張菱育表示，接下來高資產買方購屋態度偏向保守，豪宅市場將呈現「量縮價緩」態勢。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，平均地權條例將上路，私法人買房許可制受矚目，一旦法人名義購置上採許可制，自然令該市場受限。

都更 法拍屋 平均地權條例

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