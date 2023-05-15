台南農電78處荒廢 挨批行政效率差

聯合報系昨天深度報導台南光電場廢墟議題引起關注，台南市政府清查有78個農電共生案場雖被撤銷農地作農業設施容許許可多年，但光電板遲未移除、農地任其荒廢，環團憂心影響環境，民代也認為撤銷許可後，政府應積極要求業者或地主善後，「否則農地荒廢在那對嗎？」直指政府行政效率太差。

台南市政府表示，依農業發展條例規定，這些被撤銷農業容許的案場要恢復農地農用，稽查發現有光電板就違法，可依違反都市計畫法或區域計畫法開罰，過去曾裁罰6萬元至30萬元不等，本月初農業、經發、環保等局處開專案會議，全面清查78案場現況，大部分廢光電板仍留在案場，由於當年申請情況不同，將研議法令從輔導合法化、回收光電板、恢復農耕等方面著手。

記者實地查訪六甲區嘉南大圳旁1處約8分地的案場，據了解，業者以菇舍名義申請種電，但施工到一半即因故被撤銷農業容許而荒廢，另外，新營轉運站北方約1公里處有兩大片光電農地，覆蓋面積共約5分地，一半已有業者接手評估重新申請，另一半也是荒廢任由雜草叢生。

有農民認為，大部分農作物不適合於太陽能板下種植，但市府成功輔導12場農電共生案場，有農民改種山蘇、木瓜成功，六甲區陳姓地主在1分多的農地興建4棟網室附設綠能，調整光線後不影響山蘇生長。

議員尤榮智說，政府大力推動太陽光電，但配套不足，撤銷農業容許的案場政府應限期督促承租的光電業者拆除，不應將爛攤子丟給地主；議員蔡育輝說，業者申設時有預繳模組回收基金給環保署，應撥給地方發包拆除，否則行政效率太差。

台南社大環境小組召集人晁瑞光說，光電板失去效用視同廢棄物，市府可代履行清除後向行為人求償，荒廢多年的農地可媒合給想耕作的人；中華醫事科技大學副教授黃煥彰說，光電板棄置原地浪費及影響環境，政府應展現魄力恢復農耕，重新思考能源政策，不應無限制地和農田、魚塭搶地設置太陽光電。