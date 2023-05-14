快加油！明日起國內汽、柴油各調漲0.2元及0.3元

台灣中油自明（15）日凌晨零時起，汽、柴油各調漲0.2元及0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升28.8元、95無鉛汽油每公升30.3元、98無鉛汽油每公升32.3元、超級柴油每公升27.6元。中油表示，本周因平穩措施啟動，汽、柴油各吸收0.1元。

中油指出，本周受美國4月就業人口成長優於預期以及5月起石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）啟動擴大減產計畫影響，造成國際油價上漲。依浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲1.05美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.011元，國內油價依公式計算漲幅為1.15%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油每公升應各調漲0.3元及0.4元，已低於亞洲鄰近國家（日、韓、港、星），惟計算後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各吸收0.1元，國內汽、柴油實際價格每公升各調漲0.2元及0.3元。

本周依油價公式及政府調降貨物稅（汽、柴油每公升各共2元及1.5元）調整國內油價，並持續以亞洲國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，汽、柴油各需調整之0.1元均由台灣中油吸收，累計112年至4月底止，台灣中油共吸收約36.78億元。調價後各式油品參考零售價以各營業點公告為準。