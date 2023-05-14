房租漲幅創新高 學者籲CPI納入房價

通膨壓力好大，行政院主計總處公布的四月消費者物價指數資料顯示，除十七項重要民生物資CPI年增率衝到百分之七點三五，為逾十四年最大漲幅，漲勢驚人的還有首季房租類CPI年增率漲百分之二點三四，為二十七年來同期新高。

主計總處數據，房租類CPI年增率漲幅自去年七月開始，連續十月超過百分之二，最高點發生在一月漲百分之二點三九，二至四月別漲百分之二點三三、百分之二點三二、百分之二點一九。

主計總處官員說，影響房租價格有許多原因，其中「持有成本」關係相當大，再加上近期整體CPI大漲，房東開銷及住宅修繕費用攀高，讓房東趁換約時調價。

雖然房租漲勢明顯，但民眾居住負擔尚未全然反映在台灣CPI數據。繼央行理事李怡庭強調CPI應納入房價，提供央行貨幣政策更全面決策依據，多位財經學者近期也呼籲主計總處應「試編」。

中央研究院經濟研究所研究員周雨田指出，「房價」隱含投資也包含支出，歐洲央行已有單獨把房價考慮在內的物價指標，是可仿照學習的對象，雖然內政部也有相關房價指數，但缺乏把內政部房價指數和主計總處的消費者物價指數合併考慮，讓物價能更全面且精準呈現。

中央大學經濟系教授吳大任建議主計總處研究美國消費者物價指數的編列，美國將租屋和購屋分開，購屋部分採「約當房租」概念，雖然房子是資本財，但每年折舊就是我們的消費，是民眾居住負擔。

吳大任還說，若和其他國家相較，我國的房租偏低但房價高，CPI若採房租來代替買房的居住成本，那一定嚴重低估。