文蛤苗暴斃 漁電共生信任危機

四月中旬，位於台南市北門區保吉里海埔新生地的漁電共生案場驚傳放養近五百萬的文蛤苗大量暴斃，漁民間議論紛紛，憂心漁電共生的可行性，也凸顯地方漁民對漁電共生的信任危機

位在台南七股區的文蛤養殖戶，認為這是「假漁電共生、真種電」的最佳證明，更質疑現行「立柱型」的漁電共生，在魚池中打樁架設太陽能板，就算文蛤養得活，收成上都可能出現問題。

面對漁民質問，官方並非毫無解方。農委會水產試驗所二○二一年五月曾模擬，顯示漁電共生的文蛤產量可達一般養殖的七成，同時也建議漁電共生的文蛤可採用回旋式的收成方法。

不過七股監督光電青年聯盟成員沈軒宇認為，傳統養殖有許多環境變因，即便在試驗中得到滿意的結果，漁民能否養出一樣的數據，其實打一個問號。

農委會水產試驗所水產養殖組長曾福生則坦言，實驗結果有控制條件，但漁民還得面對氣候、市場等變化。

現階段，水試所計畫在台南七股海水繁養殖中心與雲林台西試驗場設立共廿公頃的「漁電共生試驗育成基地」。曾福生表示，這就是水試所與業者一對一的配合下去做，不但要創造「示範戶」，也建立公信力。