六甲光電廢墟 農電共生亂象縮影

雜草叢生，被藤蔓攀附的陳舊建物，走近一看，才能辨別出是一座光電遺跡。這裡是台南市六甲區甲東里的一處廢棄光電場，當年因農業容許被撤銷，荒廢至今。直到近期被網友利用空拍機拍照，在社群網路上瘋傳才再次引起討論。

被茂盛枝葉攀住的廢棄光電場看似頹廢唯美，隔壁務農人家推估已廢棄近十年。事實上，這裡只是全台匆促推動光電亂象的一隅。至於全台有多少類似尚未處置爭議、成為環保漏洞的電場時，經濟部能源局雙手一攤，「目前沒有回報的機制，沒有掌握這個數字。」

實際上，二○一三年，在馬政府大力推動農電共生的政策下，農委會通過修改「申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法」，為農電共生打開大門。但快速發展的農地種電卻逐漸演變成「種電不種農」的亂象。直到政府二○一七年修法才平息爭議。但截至二○一七年五月止，全國廢止的農電共生案場超過百場，其中又以台南市占多數。

蔡政府上台之後，大力推行再生能源政策，太陽光電的設置迅速成長。由於太陽能板生命周期長達廿年之久，估計國內光電板回收量將於十年後才會出現可觀的數字。

台南廢墟案例也讓我國現行回收政策再度引發討論。經濟部能源局光電組長林文信指出，國內太陽能板有廿年大限，能源局與環保署已建立一套機制來處理光電板清運和回收。光電板都有編號、存有紀錄，就算有廠商任意丟棄，都可透過編號查詢來找人負責、裁罰。

不過林文信也說，如果光電板沒有被安置、固定於任何設施，而是掉落在土地上，即可透過現行規範，由環保署委託的單位做清運、回收，但因該電場的光電板沒有落地，在還沒有農業種植的事實，農業容許就被政府撤掉了，在法規定義中不能叫作廢棄物，導致回收窒礙難行。就他所知，目前台南市政府仍在研議，擬依照相關土地、農業法規來處理。

環保署也說，現階段由能源局依「再生能源發展設備設置管理辦法」，向光電案場設置業者代為徵收，並包管廢光電板的清運、回收費用，目前為一千元／KW，業者只需自行拆除光電板，並聯繫通知環保署窗口，即可由環保署委託廠商處理。