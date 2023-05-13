引進人才？人力？ 學者：目標要明確

國發會針對勞動力缺口提出攬才計畫，將在二○三○年增加七萬名外籍專業人士及十九萬僑外生，外界擔心攬才支票會不會成空頭支票？台大國發所兼任教授辛炳隆表示，比較擔心的是到底引進什麼人才？因為專業人才與人力是兩種不同對象，如果未來因為七萬人目標達不到，將十九萬僑外生混為一談，就會出現質量規格不符，因此目標要明確分立，不能以Ｂ取代Ａ。

他也建議延攬外籍高階人才要納入「虛擬攬才」，因為台灣要實體延攬高階外籍人才相對不容易，很多產業已採虛擬攬才方式，讓外籍專業人士可以境外遠距上班，國發會對攬才方式可能要更有彈性。

辛炳隆也提醒，延攬外籍高階專業人才更應「重質不重量」，優質人才可帶動企業進步，就像張忠謀當初回台，也帶進很多人才。

辛炳隆表示，國發會因應二○三○年的攬才計畫，由於台灣的確面臨勞動力不足困境，以不同規格人力規畫攬才解決問題無可厚非，目標也不見得會成空頭支票。但重要的是，人才規格各有不同；如果為了達成設定的目標，一旦前者目標做不到，就把僑外生納入外籍專業人才計算，會出現質量規格不符問題。

他說，需區分攬才政策與移民政策，如果台灣只是要攬才，就不一定要人進來，政策定位要分清楚。既然攬才難與歐美競爭，台灣應仿效新加坡提早部署，從東南亞鎖定優秀高中生祭出獎學金來台就學，未來成為台灣可用人才。