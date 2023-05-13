國發會攬才案 藍委：標準鬆、急就章

國發會提出攬才方案，預計二○三○年前增加七萬名專業人才，十九萬名僑外生留台，另設國家級攬才中心，將就業金卡辦公室擴大服務對象到一般專業人才；另外將修法放寬專業人才配偶工作權，僑外生留台取得永居資格等。今年下半年也將成立Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，為欲來台人才簡化申請程序。國民黨立法院黨團總召曾銘宗認為，這種作法只是急就章，且標準太過寬鬆，恐衝擊國內就業市場。

國發會人力發展處長謝佳誼表示，從人口政策推估，台灣勞動力到二○三○年將短缺達四十萬人，因此國發會除持續培育人才，強化鏈結政府及產業界資源，擴散產學共育成果外，並加強延攬外籍人才。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗說，大方向支持攬才，執行面須更細緻、更可行，才不會衍生重大後遺症。少子化、人口老化已成國安問題，影響國家社會及經濟發展，國發會這種作法只是急就章，蔡政府提出前瞻基礎建設預算八四○○億，在國民黨爭取下，蔡政府才編列因應少子化的預算，雖有編列但卻只占當中的百分之零點八，表示蔡政府根本不願投入經費對症下藥。

曾銘宗指出，放寬人才來台標準的優點是，可以補國內人力的不足。不過假設標準訂太鬆，也會衝擊國內就業機會，標準如何拿捏須聽聽各界意見。

民進黨立委鍾佳濱表示，國發會現行延攬專業人才及僑外生方案，條件應該要大幅放寬，目前主要是針對碩士班、博士班，是為高階人才培育，應將眼光放遠，針對有潛力的技術人員，在學生技職階段就提出吸引培育方案，著重於人才培養，而不是只針對高端人才延攬。

至於國發會攬才方案是否會濫竽充數，攬到並非台灣需要的人才，鍾佳濱表示，國發會既然訂定目標，應往目標努力，國家需要眾多人才是事實，有多元方法吸引人才是重點，若不努力開發多元人才，要爭取好的人才留台比較困難。