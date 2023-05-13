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碳權交易所 總公司將設在高雄

聯合報／ 記者余弦妙蔡靜紋／台北報導

行政院長陳建仁昨日指出，高雄積極招商引資及推動高雄產業轉型，持續朝高科技、智慧化、低碳化的方向發展，成功爭取台積電、美商半導體材料公司英特格（Entegris）在高雄設廠。「台灣碳權交易所」將於高雄設立總公司，相信未來將吸引更多公司到高雄投資。

陳建仁昨表示，高雄過去以重工業為發展主軸，為國家承擔許多辛苦，高雄市長陳其邁上任後，更積極招商引資，行政院近年推動投資台灣三大方案，目前核准的投資金額已超過二兆元，其中高雄即占近三千億元。「台灣碳權交易所」也將於高雄設立總公司。

碳權交易所原傳將設在台北城中大樓，陳建仁突然拋出將設在高雄，震驚各界。

證交所回應，鑑於淨零減碳是全國性的議題，為服務廣大企業的需求，碳交所目前規畫總公司將設立於高雄，資訊交易中心設於台北，並於北高兩地分設據點。

陳建仁 台積電

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