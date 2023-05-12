快訊

周揚青臉腫嘆「面目全非」 機場過不了臉部辨識被要求報身分證號

影／參加APEC運輸部長會議 王國材：盼與美合作電動車

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
交通部長王國材（中）傍晚在桃園國際機場出發前接受媒體聯訪時表示，這次APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議（11th APEC Transportation Ministerial Meeting，TMM11），會議將於15日至17日在美國底特律召開，包括14跟18號的場邊會議；這是睽違6年再次召開的APEC運輸部門高階會議，將聚焦「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」、「包容性與性別」等3項討論議題。。記者季相儒／攝影
交通部長王國材（中）傍晚在桃園國際機場出發前接受媒體聯訪時表示，這次APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議（11th APEC Transportation Ministerial Meeting，TMM11），會議將於15日至17日在美國底特律召開，包括14跟18號的場邊會議；這是睽違6年再次召開的APEC運輸部門高階會議，將聚焦「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」、「包容性與性別」等3項討論議題。。記者季相儒／攝影

APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議將於本月15日至17日在美國底特律舉行，交通部長王國材今天傍晚率團出發，這次睽違6年再次舉行的APEC運輸部門高階會議，會議主題將聚焦在「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」及「包容性與性別」3大討論議題，王國材也藉此出訪機會巡視機場出境免稅店營運狀況，也前往今天在四樓出境區域新開幕的餐飲店巡視。

交通部長王國材傍晚在桃園國際機場出發前接受媒體聯訪時表示，這次APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議（11th APEC Transportation Ministerial Meeting，TMM11），會議將於15日至17日在美國底特律召開，包括14跟18號的場邊會議；這是睽違6年再次召開的APEC運輸部門高階會議，將聚焦「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」、「包容性與性別」等3項討論議題。

王國材指出這次參加會議有三大目標，第一個是海空基礎設施的韌性，這部分會就新冠肺炎疫情期間，散裝輪協助貨櫃輪、客機協助貨機，以及現在進行中的桃園機場第3航廈跑道建設、高雄港第7貨櫃中心等跟亞太的國家做報告。

王國材表示第二個是有關2050年淨零碳排，這部分會就台灣現在的淨零碳排路徑，包括2030年台灣所有的公車、公務車都要電動化，2040年台灣汽車跟機車的新購也都要電動化等，就整個綠色運輸、包括自行車道及相關建設，也會提到北北基桃1200月票等做說明，讓全世界知道台灣在綠色運輸上的努力。

王國材強調第三個重點是「電動車」，台灣兩大電動車大廠包括華德動能及成運汽車也受邀參加論壇，另外鴻海投資的鴻華汽車也會出席，會跟美國的相關車廠做討論，除了行銷技術，也希望能打進美國的汽車供應鏈。

最後王國材強調過去台灣資通訊及半導體方面跟美國合作有成，也希望在電動車方面也能合作，這次除了分享台灣的經驗，也能參考對方成功的技術或發展過程並攜回國家，讓政府能夠幫助國內的產業持續發展。

交通部長王國材（左）也藉此次出訪機會巡視機場出境免稅店以及現在機場營運狀況，也前往今天在四樓出境區域新開幕的興波咖啡參觀。記者季相儒／攝影
交通部長王國材（左）也藉此次出訪機會巡視機場出境免稅店以及現在機場營運狀況，也前往今天在四樓出境區域新開幕的興波咖啡參觀。記者季相儒／攝影
交通部長王國材（中）也藉此次出訪機會巡視機場出境采盟免稅店以及現在機場營運狀況。記者季相儒／攝影
交通部長王國材（中）也藉此次出訪機會巡視機場出境采盟免稅店以及現在機場營運狀況。記者季相儒／攝影
APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議將於本月15日至17日在美國底特律舉行，交通部長王國材（中）今天傍晚率團出發。記者季相儒／攝影
APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議將於本月15日至17日在美國底特律舉行，交通部長王國材（中）今天傍晚率團出發。記者季相儒／攝影
交通部長王國材強調過去台灣資通訊及半導體方面跟美國合作有成，也希望在電動車方面也能合作，這次除了分享台灣的經驗，也能參考對方成功的技術或發展過程並攜回國家，讓政府能夠幫助國內的產業持續發展。記者季相儒／攝影
交通部長王國材強調過去台灣資通訊及半導體方面跟美國合作有成，也希望在電動車方面也能合作，這次除了分享台灣的經驗，也能參考對方成功的技術或發展過程並攜回國家，讓政府能夠幫助國內的產業持續發展。記者季相儒／攝影
交通部長王國材（中）也藉此次出訪機會巡視機場出境昇恆昌免稅店以及現在機場營運狀況。記者季相儒／攝影
交通部長王國材（中）也藉此次出訪機會巡視機場出境昇恆昌免稅店以及現在機場營運狀況。記者季相儒／攝影

王國材 美國 APEC

延伸閱讀

台南3歲女童車禍亡 交通部長託她帶口信致歉

全台速推行人專用時相 王國材：盼從車本轉為人本交通

台南母女斑馬線遭撞一死一傷　交通部長愧疚抱歉：全台立即推行人專用時相

機捷通車至A22老街溪站 王國材：目標7月底

相關新聞

參訪海能風場 王美花：今年預計裝置容量可達2GW

海能風場今年1、2月完工，為離岸風電第二階段潛力場址首座完工的完整風場。經濟部長王美花今（12）日出海參訪海能風場，回程...

電力龍頭伊比德羅拉 宣布以兩風場角逐台灣離岸風電

全球市值第二大電力集團伊比德羅拉（Iberdrola）伊比德羅拉今(12)日宣布以大中部及果豐兩座離岸風場，參與台灣離岸...

影／參加APEC運輸部長會議 王國材：盼與美合作電動車

APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議將於本月15日至17日在美國底特律舉行，交通部長王國材今天傍晚率團出發，...

政院指示調水價？ 王美花：評估成本、物價找出合理水價

行政院副院長鄭文燦今（12）日表示，近幾年平均用水量有成長，有關水價調漲，目前在規劃的階段。對此，經濟部長王美花說，台水...

水價調漲醞釀中 鄭文燦：累進費率是必然趨勢

•台灣各地水情逐漸吃緊，行政院副院長鄭文燦上午參加翡翠水庫原水專管隧道貫通典禮受訪，針對水價是否會調漲？鄭文燦說，目前是在規畫的階段，要考慮到成本民眾的負擔，累進費率是必然趨勢。呼籲大家節約用水，這幾年平均用水量有成長，希望民眾跟產業都要節水，政府也努力開發各種水源，確保台灣用水安全。

水價將調漲？鄭文燦：規劃中 但累進費率是必然趨勢

水價有可能調漲？行政院副院長鄭文燦今（12）日表示，近幾年平均用水量有成長，有關水價調漲，目前在規劃的階段，要考慮到成本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦