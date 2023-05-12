影／參加APEC運輸部長會議 王國材：盼與美合作電動車

APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議將於本月15日至17日在美國底特律舉行，交通部長王國材今天傍晚率團出發，這次睽違6年再次舉行的APEC運輸部門高階會議，會議主題將聚焦在「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」及「包容性與性別」3大討論議題，王國材也藉此出訪機會巡視機場出境免稅店營運狀況，也前往今天在四樓出境區域新開幕的餐飲店巡視。

交通部長王國材傍晚在桃園國際機場出發前接受媒體聯訪時表示，這次APEC（亞太經濟合作會議）第11屆運輸部長會議（11th APEC Transportation Ministerial Meeting，TMM11），會議將於15日至17日在美國底特律召開，包括14跟18號的場邊會議；這是睽違6年再次召開的APEC運輸部門高階會議，將聚焦「供應鏈與連結性」、「運輸部門於氣候變遷之角色」、「包容性與性別」等3項討論議題。

王國材指出這次參加會議有三大目標，第一個是海空基礎設施的韌性，這部分會就新冠肺炎疫情期間，散裝輪協助貨櫃輪、客機協助貨機，以及現在進行中的桃園機場第3航廈跑道建設、高雄港第7貨櫃中心等跟亞太的國家做報告。

王國材表示第二個是有關2050年淨零碳排，這部分會就台灣現在的淨零碳排路徑，包括2030年台灣所有的公車、公務車都要電動化，2040年台灣汽車跟機車的新購也都要電動化等，就整個綠色運輸、包括自行車道及相關建設，也會提到北北基桃1200月票等做說明，讓全世界知道台灣在綠色運輸上的努力。

王國材強調第三個重點是「電動車」，台灣兩大電動車大廠包括華德動能及成運汽車也受邀參加論壇，另外鴻海投資的鴻華汽車也會出席，會跟美國的相關車廠做討論，除了行銷技術，也希望能打進美國的汽車供應鏈。