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參訪海能風場 王美花：今年預計裝置容量可達2GW

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導
王美花今（12）日出海參訪海能風場，回程受訪指出，台灣今年預計有四座風場完工，目標裝置容量為2GW（10億瓦）。記者鍾泓良攝影
王美花今（12）日出海參訪海能風場，回程受訪指出，台灣今年預計有四座風場完工，目標裝置容量為2GW（10億瓦）。記者鍾泓良攝影

海能風場今年1、2月完工，為離岸風電第二階段潛力場址首座完工的完整風場。經濟部長王美花今（12）日出海參訪海能風場，回程受訪指出，台灣今年預計有四座風場完工，目標裝置容量為2GW（10億瓦）。

海能風場為投標離岸風電第二階段潛力場址離岸風場，位於苗栗縣外海4至10公里，為捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團，以及前身為上緯新能源的風睿能源所合作開發風場，總裝置容量為376MW（百萬瓦）。

王美花本次與風睿能源董事長林雍堯、立法委員洪申翰、和碩聯合科技（4938）董事長童子賢、台灣氣候聯盟秘書長彭啟明、台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍、地球公民基金會執行長蔡中岳一同出海看海能風場。

王美花受訪表示，海能風場是潛力場址第一個完工的大型風場，這段期間經過疫情、通膨及俄烏戰爭，終於慢慢順利往前推動，看到海上插滿47座風機非常開心，也相信台灣離岸風電會陸續完成，成為台灣重要再生能源來源。

她接著說，而去年1至3月離岸風電發電量為3.3億度，今年同期已經成長至8.1億度，成長了1.4倍。對於今年展望，王美花說，今年預計會有四個風場陸續完工，目標將可完成2GW的裝置容量。

海能風場為投標離岸風電第二階段潛力場址離岸風場，位於苗栗縣外海4至10公里，為捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團，以及前身為上緯新能源的風睿能源所合作開發風場，總裝置容量為376MW（百萬瓦）。記者鍾泓良攝影
海能風場為投標離岸風電第二階段潛力場址離岸風場，位於苗栗縣外海4至10公里，為捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團，以及前身為上緯新能源的風睿能源所合作開發風場，總裝置容量為376MW（百萬瓦）。記者鍾泓良攝影
海能風場今年1、2月完工，為離岸風電第二階段潛力場址首座完工的完整風場。記者鍾泓良攝影
海能風場今年1、2月完工，為離岸風電第二階段潛力場址首座完工的完整風場。記者鍾泓良攝影

離岸風電 王美花

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