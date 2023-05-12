參訪海能風場 王美花：今年預計裝置容量可達2GW

海能風場今年1、2月完工，為離岸風電第二階段潛力場址首座完工的完整風場。經濟部長王美花今（12）日出海參訪海能風場，回程受訪指出，台灣今年預計有四座風場完工，目標裝置容量為2GW（10億瓦）。

海能風場為投標離岸風電第二階段潛力場址離岸風場，位於苗栗縣外海4至10公里，為捷熱能源（JERA）、麥格理綠投資集團，以及前身為上緯新能源的風睿能源所合作開發風場，總裝置容量為376MW（百萬瓦）。

王美花本次與風睿能源董事長林雍堯、立法委員洪申翰、和碩聯合科技（4938）董事長童子賢、台灣氣候聯盟秘書長彭啟明、台灣再生能源推動聯盟秘書長高茹萍、地球公民基金會執行長蔡中岳一同出海看海能風場。

王美花受訪表示，海能風場是潛力場址第一個完工的大型風場，這段期間經過疫情、通膨及俄烏戰爭，終於慢慢順利往前推動，看到海上插滿47座風機非常開心，也相信台灣離岸風電會陸續完成，成為台灣重要再生能源來源。