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路透：台灣兆豐金及合庫金董事長將延後交接 時間未定

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
兆豐金控大樓 。本報系資料庫
兆豐金控大樓 。本報系資料庫

路透引述消息人士的話報導，台灣兆豐金控合庫金控等兩家大型公股金控的董事長交接事宜，因卡在目前內外部有某些「特殊因素」待解決，將延後進行，可進行交接儀式的時間則須視實際情況而定。

消息人士表示，台灣行政院原則上已內定合庫金控現任董事長雷仲達接任兆豐金控董事長，懸缺則由台企銀現任董事長林謙浩接任，但迄今仍無法敲定確切的交接日期。

消息人士透露：「剛好（兆豐金控）有一些事情要處理到告一段落…（董事長）確定會延後交接」，「行政院公文已經批了，什麼時候交接要看實際狀況」。

知情人士指出，兩大金控原規劃5月中旬進行交接儀式，但合庫金的子公司合庫資產管理公司爆發董事長聘用兒子及外甥至公司及集團任職，引發「家天下事件」，考量立法院目前開議，此時交接可能引發更多爭議，預計將延後到立法院休會才進行交接。

這位知情人士說：「可能要到5月底（交接），目前沒有消息，聽說可能會延到6月16日（股東會）以後」，「（兆豐金董事長）應該還是雷仲達，因為行政院都批了，只是公文壓在財政部那邊」。

台灣財政部官方對上述消息暫未回應。

路透4月底曾報導，台灣財政部國庫署全面清查各大公股金控及銀行旗下子公司董事長、總經理有無子女及不恰當的人于公司任職；因先前合庫金控子公司合庫資產董事長把兒子及外甥引進公司任職，引發外界高度關注。

兆豐金控 合庫金 財政部

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