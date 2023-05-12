高壓用戶夏月電價提前至5/16實施 民生用戶維持6月

經濟部去年9月召開電價費率審議會，決議擴大約2.5萬戶高壓用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月。台電今（12）日再提醒，高壓用戶今年5月16日起進入夏月電價，而一般民生用戶則不受影響，維持6月。

台電補充，夏月電價為平均電價的一部分，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，並非調漲電價。

台電說明，受全球暖化影響，5月和10月溫度已逐步接近6至9月，除4、5月早熱乾旱外，10月秋老虎現象亦頻發，氣溫升高帶動用電量攀升。由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價期間擴大，可引導用電大戶調整生產排程，搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量。

台電表示，自前年起已持續向產業溝通說明，包括科學園區、百貨旅館業及汽電共生用戶等，九成用戶表示認同或無意見，且企業可透過夏月、非夏月的電價價差，將排程移轉至非夏月，減少電費支出，同時降低尖峰用電，促進節能減碳。