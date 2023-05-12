快訊

NBA／約柯奇大三元領軍 金塊痛宰太陽25分晉級西冠

台積不談三星仍有火藥味 只說3、2奈米都會領先全球

長照殺人！北巿身障男口鼻封膠帶陳屍家中 老母被帶回偵詢

高壓用戶夏月電價提前至5/16實施 民生用戶維持6月

經濟日報／ 記者鍾泓良／台北即時報導

經濟部去年9月召開電價費率審議會，決議擴大約2.5萬戶高壓用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月。台電今（12）日再提醒，高壓用戶今年5月16日起進入夏月電價，而一般民生用戶則不受影響，維持6月。

台電補充，夏月電價為平均電價的一部分，夏月電價適用費率較高，非夏月期間電價費率較低，維持全年平均電價不變，並非調漲電價。

台電說明，受全球暖化影響，5月和10月溫度已逐步接近6至9月，除4、5月早熱乾旱外，10月秋老虎現象亦頻發，氣溫升高帶動用電量攀升。由於夏月尖離峰價差大，可提高節電誘因，透過夏月電價期間擴大，可引導用電大戶調整生產排程，搭配需量反應可使尖峰用電再減少50萬瓩，相當於台中一部機組的發電量。

台電表示，自前年起已持續向產業溝通說明，包括科學園區、百貨旅館業及汽電共生用戶等，九成用戶表示認同或無意見，且企業可透過夏月、非夏月的電價價差，將排程移轉至非夏月，減少電費支出，同時降低尖峰用電，促進節能減碳。

電價 台電 尖峰用電

延伸閱讀

足球／台電、台體簽備忘錄 合作人才培訓、偏鄉推廣

蔣萬安出席院會 向政院提4大要求

蔣萬安出席行政院會 盼中央協助北捷電價凍漲、社子島開發

綠電改變調度　台電：用電狀況已經改變

相關新聞

水價調漲？鄭文燦：累計費率是必然趨勢

台灣各地水情逐漸吃緊，行政院副院長鄭文燦上午參加翡翠水庫原水專管隧道貫通典禮受訪，針對水價是否會調漲？鄭文燦說，目前是在...

棒打黃牛！文創法修法三讀通過 宣示政府掃「黃」決心

立法院今（12）日三讀通過修正《文化創意產業發展法》，針對其中黃牛條款，文化部長史哲表示，文化部已與警政署、刑事局、負責...

元大銀行2022年阻詐近1.9億 獲行政院表揚

行政院於2022年推動「新世代打擊詐欺策略行動綱領」政策，在行政院各部會及私部門之通力合作下，元大銀行身為打詐國家隊之一...

高壓用戶夏月電價提前至5/16實施 民生用戶維持6月

經濟部去年9月召開電價費率審議會，決議擴大約2.5萬戶高壓用戶夏月電價期間，由原6月至9月擴大為5月下半月至10月上半月...

王美花：多出稅收一定要用在中小企業身上

台灣過去幾年經濟大好，稅收比預期多出不少，政府普發新台幣6000元，經濟部長王美花今天在台南表示，這些稅收一定要用在中小...

中天撤照案風波不斷 陳建仁今說話了

中天撤照案勝訴，行政院政務委員羅秉成稱國家通訊傳播委員會（ NCC） 評分瑕疵可以補正，遭質疑發布假訊息，對此，行政院長...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦