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美國會拋修法解決雙重課稅 財部：持續努力

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

為解決台美雙重課稅問題，美國國會正尋求透過修改稅法，提供類似協定的租稅利益。台灣財政部官員今（11）日表示，樂見美國國會跨黨派、跨委員會關注這項議題並釋出正面訊息，台灣也將持續努力，盼共同解決產業面臨的問題。

繼美國參議院外交委員會上周提出「台灣租稅協定法案」（Taiwan Tax Agreement Act），授權美國總統與台灣洽簽租稅協定之後，眾院歲計委員會、參院財政委員會重要成員也在10日表示，盼努力透過修法，解決台美雙重課稅問題，加強與台灣經濟夥伴關係。

財政部官員表示，上周參院外交委員會是提出新的法案，而10日眾院歲計委員會、參院財委會聲明較像是修正既有國內法，兩者做法雖不同，但督促美國財政部與台灣儘快達成共識的方向是一致的。

官員觀察，接連兩周，美國國會不同委員會釋出正面訊息，代表跨黨派、跨委員會都相當重視及關注，皆希望美國政府能與台灣加速合作，幫助雙方廠商解決雙重課稅問題。

官員表示，一直以來，台灣從未放棄在各種場合向美方表達意願，接下來也將持續與外交部、經濟部共同努力。

財政部長莊翠雲日前受訪時也表示，雙方若簽訂避免雙重課稅協定，可望解決投資與營運租稅障礙，財政部會持續與相關部會積極推動。

美國 財政部

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