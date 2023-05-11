國發會：2030年目標延攬7萬名國際專業人才來台

國發會副主委施克和今（11）日在行政院會後表示，國發會訂定目標，2030年要吸引7萬名國際專業人才來台，包括一般及特定專業人才。國發會將在今年下半年成立Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，從來台申請程序、到後續就業生活等，為國際專業人才提供一條龍、全方位服務。

國發會今日在行政院會報告「關鍵人才培育及延攬推動情況」，行政院長陳建仁會中指示，數位及雙語人才的培育，有助於我國產業升級及國際接軌，尤其疫後國際經濟情勢的瞬息萬變，亟需充裕數位科技能力、國際溝通能力與國際化視野的優質人才，以確保國內經濟穩健成長。

國發會人力發展處長謝佳宜表示，關鍵人才策略包括：本土數位人才培育、延攬國際專業人才、深化雙語能力及國際視野等。

她表示，來台外國專業人才大幅成長，至2023年3月底，外國專業人員（一般專業人才）有效聘僱許可人次已逾5.4萬人，就業金卡（特定專業人才）截至今年4月底已核發7,283人次，成功延攬矽谷重量級新創人才及半導體、離岸風電、金融、文化藝術等各領域全球頂尖專業人士來台。

施克和表示，目前設定目標是在2030年要吸引7萬名國際專業人才來台，包括一般及特定專業人才；另外，擴大僑外生來台及留台，目標是2030年留19萬人。上述目標設定皆是指2021年至2030年新增加專業人才。

為擴大延攬國際優秀人才，國發會將擴大「就業金卡」成功經驗，就服務對象延伸至各類國際專業人才，設置Talent Taiwan國家層級攬才服務中心，提供全方位服務；施克和表示，服務對象不限金卡頂尖人才，將擴大到一般外國專業人才。

在「培育本土數位人才」方面，國發會表示，110學年度起逐年擴充STEM領域系所招生名額，111學年度擴充6,610名；「國家重點領域產學合作及人才培育創新條例」於2021年5月公布施行後，已通過陽明交大等十校設立11個國家重點領域研究學院，與領先企業共同培育AI、半導體等高階人才。