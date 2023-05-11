開放加拿大牛加入CPTPP？外交部：對入會案推動有很大幫助

衛生福利部食品藥物管理署4月27日預告，將開放加拿大全牛齡牛肉進口。外交部北美司司長徐佑典表示，加拿大對於我國的開放與意向非常肯定，相信對台灣加入CPTPP入會案的正式審理會有很大的幫助。他並指出，台加已針對FIPA第二輪談判在喬時間，但尚未敲定時間點。

外交部今舉行例行記者會。對於台灣有意開放加拿大全齡牛肉進口，是否有助於我國加入CPTPP跨太平洋夥伴全面進步協定，徐佑典表示，台灣在處理雙邊貿易的議題上，以遵循國際標準和科學實證的基礎上做出這個決定，他認為加方對於台灣的開放和意向非常肯定，並表示，加拿大明白台灣想要參加CPTPP的意願，也知道台灣非常努力達到國際高標準，以及科學實證來從事雙邊經貿的用意跟做法，相信台灣入會案正式審理之後，對案子的推動有很大的幫助。

他也指出，CPTPP會員國目前是以盡快結束英國入會談判為第一要務，但台灣也不斷與相關的會員國進行溝通，各方也已經知道台灣的企圖心，而台灣在過去幾個月與美國進行21世紀貿易倡議談判，也與加拿大進行FIPA「投資促進及保障協議」的談判，充分展現台灣在許多議題上，已持續朝經貿高標準，和國際標準的道路邁進，也正因為如此，在相關經貿談判的速度會比較快一點。

至於台灣在4月底與加拿大進行FIPA第一輪談判，何時將進行第二輪談判？徐佑典表示，雙方對於談判都展現高度的企圖心，不過目前沒有時程表，他僅透露，雙方已經就第一輪之後有哪幾個時間點可以做後續溝通，「已經在喬時間了」。