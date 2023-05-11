通膨吃掉薪水…Q1實質總薪資 7年首衰退

主計總處昨公布三月全體受僱員工薪資及人數，累計前三個月全體受僱員工經常性薪資為四萬五千二百八十六元，較上年同期增加百分之二點四一；每人每月總薪資為七萬五百四十三元，年增百分之二點三六，不但增幅都較去年同期放緩，且剔除物價因素後，第一季實質經常性薪資年減百分之○點一九，實質總薪資年減百分之○點二三，兩者同時呈現衰退，且雙創七年來同期最大減幅。

其中，實質總薪資更是七年來同期首次由正轉負，可見物價吃掉薪資的狀況愈來愈嚴重。

針對實質薪資出現衰退，主計總處官員分析，主要受物價、景氣兩大因素影響。

主計總處國勢普查處副處長陳惠欣表示，第一季實質經常性薪資及總薪資同時負成長，主要有三個因素，一是今年第一季物價上漲百分之二點六，因此平減後，兩者都較去年下滑；其次是全球景氣放緩，以致今年第一季薪資增幅不如去年第一季經常性薪資年增百分之二點七二、總薪資年增百分之三點○六；第三則是去年基期較高。

全球景氣放緩也波及製造業受僱員工數以及加班工時，三月製造業受僱員工月減三千人，已連八個月減少；加班工時則年減○點九小時，是去年七月以來連續九個月減少。

到底何時才能脫離薪資被通膨吃掉慘況？陳惠欣說，雖然每年薪資都成長，但實質薪資成長要看物價，如果後續物價控制百分之二以下，實質經常性就會正成長，其次則總體經濟情勢變化，以往若經常性薪資成長百分之二也都算不錯，如果後續經濟情勢可以改善，物價也平穩，則經常性總薪資可望恢復正成長。

若以第一季來看，全體受僱員工經常性薪資四萬五千二百八十六元，較上年同期增加百分之二點四一，總薪資七萬五百四十三元，年增百分之二點三六；剔除物價因素後，實質經常性薪資四萬一千五百九十六元，年減百分之○點一九，實質總薪資六萬四千七百九十六元，年減百分之○點二三，都是二○一七年同期以來最大減幅，其中實質總薪資是七年來同期首次由正轉負。