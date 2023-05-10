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數位部擬推短碼簡訊平台 第4季上線、中央部會先試用

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
詐騙手法層出不窮，為防止民眾受騙降低收到詐騙簡訊風險，數位部將規劃政府短碼簡訊平台。情境示意圖。圖／聯合報系資料照
詐騙手法層出不窮，為防止民眾受騙降低收到詐騙簡訊風險，數位部將規劃政府短碼簡訊平台。情境示意圖。圖／聯合報系資料照

詐騙手法層出不窮，為防止民眾受騙降低收到詐騙簡訊風險，數位部將規劃政府短碼簡訊平台，透過一組政府專屬短碼發簡訊，讓民眾能夠更加清楚辨識政府機關的簡訊，該平台預計今年第4季上線，目前先規劃中央部會機關先試用。

數位部長唐鳳日前前往台中市政府拜會市長盧秀燕時指出，數位部的使命是建構安全與便利的共通平台，例如全民共享普發現金6,000元系統，未來只要各級政府機關有類似需求，都可以直接運用，節省開發的時間與費用，成為公共建設的一環，像是政府專用短網址與正在規劃中的政府短碼簡訊服務，都是這樣的概念。

數位部政務次長李懷仁說明，目前正在規劃政府短碼簡訊平台，概念上就是以短碼作為代表號，當民眾看到這組號碼發送的簡訊，就知道的確是政府機關所發送。按照目前的規劃，數位部將會設置這樣的平台，讓想透過加入的中央部會機關可以自行決定加入，並沒有強制，且目前有些部會原本就有短碼，也可以繼續使用。

至於什麼是短碼？李懷仁也舉例，先前在防疫期間衛福部所建置的1922通報及諮詢系統、勞動部得勞工申訴電話1955以及反詐騙165等都是已經在使用中的特殊短碼，目前現行的有四碼及三碼，未來平台設置到底會用四碼還是三碼尚未決定，還需要等行政院討論決定。但上線時間目前預計是在今年第4季，先規劃讓中央部會機關試用，之後再看後續應運推廣，等到中央試用可以後，就會視狀況開放給地方政府機關等。

數位部表示，目前會規劃平台簡訊內容格式，並協調電信業者相關技術，未來確定該組短碼後，就能讓民眾更加容易辨識。

數位部 詐騙

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