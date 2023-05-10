士電4月營收27.1億元 單月、前4月續創同期新高

士電（1503）今（10）日公告，4月營收27.1億元，年增12.99%，累計前4月營收116.84億元，年增15.29%，單月、前4月雙創歷史同期新高。

士電在綠能產業發酵、強韌電網計畫下，今年營運穩健向上，累計前4月，每月皆繳出亮眼成績單，士電近年來可謂是「脫胎換骨」，從過去的傳統設備供應商，全方位走向綠能布局，除了做綠電相關的統包工程外，還成立100%子公司「綠巨能」做發電業者，更積極與業界強強合作，像是與和泰車（2207）、起而行綠能，力拚充電樁的市占率，或是投資泓德能源，雙方互相合作，發揮最大的綜效都是一例。

士電已面轉型為綠電的發電業者，成為從綠建置到供電的一條龍業者，在綠能發展上，瞄準四大領域，包括綠電供應者（漁電共生、電廠EPC統包工程）、升壓站建置（自用或供應他人）、儲能案場（從規劃到維運）、綠能應用（充電站、充電樁、DC電源開關、電動車動力系統）。

士電指出，綠能是現在士電主要的成長動能，若加上台電強韌電網計畫，預計綠能相關業績可在2年內，佔比從2成提升到4成，有信心今年全年可持續成長，全年審慎樂觀看待。

此外，在電動車趨勢浪潮下，士電除發展自身核心技術的電動車動力系統，今年研發重點為480kW水冷超級快充，並結合全台汽車市占最高的和泰集團、充電樁全台覆蓋率最高起而行，換言之，士電擁有強大的後發優勢，未來可快速擴點充電樁。

士電與起而行的350kW充電樁於5月取得美國權威安全試驗所UL認證，預計今年美國出貨量可達400台，雙方規劃後續進軍日本和東南亞市場，目標三年內出貨量達2,000台。

目前的士電已提升到電廠EPC統包工程，幫廠商蓋太陽能電廠、儲能系統等，在全球淨零碳排、政府力推綠能產業趨勢下，士電的統包工程訂單滿手，動能強勁。