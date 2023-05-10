港務公司攜手英在台辦事處 辦台灣離岸風電港口管理成果發表會

臺灣港務公司及英國在台辦事處今（10）日在台北晶華酒店舉辦台英能源轉型論壇–「台灣離岸風電港口管理研究報告」成果發表會，分享台灣港口支援離岸風電之量能，強化對離岸風電產業供需之了解，促進多方跨部會溝通交流，俾利離岸風電產業在臺灣能夠長期發展。

本次成果發表會邀請離岸風電產業各界人士共襄盛舉，與會者包括交通部祁文中常務次長、英國在台辦事處鄧元翰 (John Dennis)代表、港務公司李賢義董事長及經濟部能源局游振偉局長等，另亦邀請離岸風電產業相關廠商如風場開發商、海事工程、風機零組件製造商等業者，成果發表會共約90人共同參與。

成果發表會中除分享臺灣港口支援離岸風電之量能外，亦就「前瞻台灣離岸風電專案及港口發展規劃」主題進行綜合討論，會上各方與會者熱烈交流討論、交換寶貴資訊及建議，為我國離岸風電產業齊心努力，以期於未來長期發展上取得進步。

交通部祁文中常務次長表示，交通部透過港務公司的參與，以其轄下商港提供重件碼頭、後線土地等相關基礎設施予離岸風電發展使用，協助離岸風電產業在臺灣長期發展。

英國在台辦事處鄧元翰 (John Dennis)代表指出，很高興台灣把實現淨零排放與達到能源轉型目標列為優先要務，英國對此表示全力支持。我們也期望這次的成果發表會能促成更多的跨部門溝通合作；透過各主管機關持續不斷的溝通協調與努力，我們才能實現這些目標，英國政府與英國在台辦事處也將繼續與台灣合作，讓英國是台灣在達到淨零排放過程中的最佳合作夥伴。

港務公司李賢義董事長強調，很榮幸能夠透過成果發表會與離岸風電產業各界人士面對面直接溝通交流，未來將多方蒐集離岸風電發展趨勢與技術等資訊，滾動式檢討、調整及升級港埠服務量能，持續提供優質離岸風電港口基礎設施及港埠資源，成為國家發展綠能政策最堅強的夥伴。