轟青年就業成效差 勞部：持續調升基本工資

民眾黨立法院黨團今（10）日召開記者會，轟勞動部「青年就業方案」成效不佳，痛批政府只會大撒幣。對此勞動部回應，2022年青年失業率已降至金融海嘯以來最低水準，未來勞動部並將持續調升基本工資。

勞動部表示，為協助青年就業，勞動部於2019年至2022年推動「投資青年就業方案」，共協助75萬名青年就業，期間雖歷經疫情艱困時期，15歲至29歲青年失業率已從2019年的8.75％降至2022年8.38％，為2009年金融海嘯以來最低水準。

勞動部表示，已擬具「最低工資法」草案陳報行政院審查。在《最低工資法》未立法前，勞動部每年檢討基本工資，自蔡總統上任以來，已連續7年調漲，月薪由上任前的20,008元，調升至26,400元，總調幅近32％，時薪由120元調升到至176元，總調幅近47％，保障初入職場的青年勞工薪資權益。今年度勞動部亦將依法召開基本工資審議委員會議，屆時將由勞、資、學、政四方委員代表，參酌當前整體社會經濟情勢，審慎決定基本工資之調整。

勞動部認為，若能引導青年投入到重點產業，擁有一技之長，較能避免落入低薪；依照過去推動青年職訓專班經驗，八成青年都能順利接軌到業界。

勞動部表示，配合國家重點產業發展人力需求，教育部調整大專特定學門招生名額，培育產業所需人力，勞動部將針對有意投入重點產業青年，提供培訓課程，鼓勵跨領域學習，以具備重點產業所需職能。

另外，勞動部為協助失(待)業青年提升專業技能，規劃符合青年所需之訓練課程推動青年職訓專班，近5年青年專班平均訓後關聯度均近八成，為能落實對焦產業人才需求，勞動部將持續加強協助訓練單位與優質企業合作，以強化與產業之鏈結，提升訓練課程與就業的關聯率。