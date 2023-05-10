學者：主權基金經營應獨立於央行之外 否則打通膨將有顧忌

過半數的立法委員提案修正中央銀行法、擬提撥外匯存底設立台灣主權財富基金，並於今（10）日上午舉行公聽會，與會學者看法兩極；有學者認為，主權基金任務和央行任務互相衝突，央行若負責主權基金的經營，打通膨時恐將有所顧忌。

清華大學經濟系教授黃朝熙今天表示，不宜透過修正央行法來設立主權基金，因央行的重要任務為維持金融穩定、維持物價與幣值穩定，並促進經濟成長等，需透過貨幣政策達成這些目標，而主權基金的任務是透過投資創造財富，央行和主權基金的任務性質有重大差異，央行強調「維持穩定」，後者則重視「風險下的操作」。

黃朝熙強調，主權基金任務可能和央行任務相衝突，央行若同時負責經營主權基金時，可能因基金的營運考量而影響貨幣政策的推動，例如，若主權基金主要投資標的為海外資產，為了維持基金的投資績效，央行在對抗通膨是將多所顧忌，因抗通膨需提升本國利率並誘導新台幣匯率升值，而台幣升值會促使基金虧損。

因此，黃朝熙建議，主權基金的經營應完全獨立於央行之外。

央行總裁楊金龍今日赴立法院參與央行法修正草案公聽會。對於立委推動台灣成立主權基金，央行強調，若設立主權財富基金，是為取得關鍵技術發展戰略產業等目的，恐與「聖地牙哥原則」的精神與訴求悖離、難以實現。

立委吳欣盈與羅明才提案修改中央銀行法，提出運用10％外匯存底成立外匯投資基金（FXIF），包含提案委員在內共取得立法院跨黨派64位立委簽名，今日舉行公聽會，提案人之一的吳欣盈於公聽會擔任首位發言委員。

吳欣盈表示，依據過去十年的統計，央行資產都是債券與現金，每年投報率只有約2.64％；相比於新加坡GIC這樣的主權基金，透過投資不同資產，創造了高達7％的年化報酬率。以新加坡GIC從1981年成立至今的時間來計算，GIC每年7％報酬能讓基金成長為17倍；而以央行每年2.64％的報酬率，只成長不到三倍。

央行指出，央行對政府設立主權財富基金向來持正向、開放的立場，並建議應訂立專法規範，因為目前設立主權財富基金的國家，多以專法規範主權財富基金的設立及運作，還沒有以央行法規範的例子。

此外，央行也提醒，主權基金投資目的為創造更多的財富，操作原則偏重承擔較大的短期價格風險，因此，主權基金歷年收益波動性大，未必能穩定增加國庫收入及支應預算支出。

立法院今日舉行的公聽會邀請眾多專家學者，包括中華經濟研究院副院長王健全、台大國發所教授周治邦、華梵大學人文教育中心教授杜震華、淡江大學財金系教授聶建中、萬國法律事務所資深合夥律師黃帥升、美國商會前執行長李豪、金融研訓院首席研究員王嘉緯、證券及期貨市場發展基金會董事長林炳輝、清大經濟系教授黃朝熙、政大經濟系教授洪福聲、成大會計系教授林軒竹、銘傳大學財經系教授盧陽正、台大財金系教授陳業寧、政大國貿系教授郭維裕。