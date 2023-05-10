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綠電改變調度　台電：用電狀況已經改變

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電代理董事長曾文生今日強調，為了穩定供電，台電已經做出許多努力，圖為用電示意圖。報系資料照片
台電代理董事長曾文生今日強調，為了穩定供電，台電已經做出許多努力，圖為用電示意圖。報系資料照片

氣溫逐漸升高，用電量增加，台灣供電狀況也令人擔憂，台電代理董事長曾文生今日強調，為了穩定供電，台電已經做出許多努力，也改變調度做法，更讓綠電滲透到生活當中，整體用電狀況已經改變。

曾文生以錄製影片方式對外喊話，認為在全球減碳的趨勢下，綠電已是硬需求，出口企業都要購買，也有很多企業承諾未來100%使用綠電，過去台灣的能源幾乎靠進口，但現在風電、光電、綠電發電量提升，相當於增加能源自有率，同時也因為綠電增加，台電也跟著改變。

曾文生也說，過去沒有太陽光電的時候，傳統的核電、火力、水力機組，要爬日尖峰、夜尖峰兩座山，但是現在白天有太陽光電來幫忙，台電不需要再煩惱日尖峰，只要專注來處理夜尖峰。

至於夜尖峰的供電穩定，曾文生說就是靠水力發電，水力發電一直以來都是「用水優先」，用水單位會先決定一天要放多少水，台電才來規劃如何發電，所以台電只是改變發電的時間，並沒有多用水。

曾文生表示，過去台灣會擔心缺電，但如果從目標回推，就會知道現在該做什麼事情，只要善用綠電、妥適配置供電、強化電網韌性，台電正在加速進行，因為台電知道，穩定供電就是台電的責任。

台電 太陽光電 綠電

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