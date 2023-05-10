朋億*首季稅後純益1.05億元、季減39.3%

研華在40年前成立時，做的是一台又一台工業電腦（Industrial PC，簡稱IPC），在台灣、中國、美國打響知名度並躍居全球工業電腦龍頭，市占近四成。但在萬物連網、人工智慧趨勢下，該公司如今宣示，不只著眼企業，更要搶灘與民眾息息相關的醫療院所，公司研發的iClinic Kiosk能提供病患更智能的自助服務，希望五年內推進至5千家診所、推出3千台自助服務設備，力拚三年內在台拿下五成市占。

2023-05-10 08:00