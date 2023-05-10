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朋億*首季稅後純益1.05億元、季減39.3%

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
朋億*總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影
朋億*總經理馬蔚。記者李珣瑛／攝影

股價位於百元俱樂部的半導體暨面板製程供應系統大廠朋億*（6613），今（10）日將參加OTC業績發表會，董事會通過今年首季財報，稅後純益1.05億元，季減39.3%，年減40.1%；每股稅後純益1.55元。

朋億今年4月合併營收7.7億元，月增20.1%，年增57.7％，創歷年同期新高記錄，主要受惠旗下高潔淨度化學品供應與分裝設備系統設備、氣體二次配系統訂單與工程服務訂單認列進度暢旺，並明顯感受中國大陸地區半導體客戶訂單需求持續增加。累計今年前四個月合併營收23.37億元，年增7.8％，亦是歷年同期新高水準。

展望本季，朋億持審慎樂觀看法。以今年首季季末在手訂單仍達110億元以上水準，今年營運可望逐季成長。

半導體 營收

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