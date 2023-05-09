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前英國首相特拉斯16日訪台 將會見府院高層、發表演講

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部今（9）日指出，前英國首相特拉斯下議員（Liz Truss MP）將在5月16至20日訪台，並且將在17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。外交部誠摯歡迎特拉斯前首相來訪。

外交部指出，特拉斯前首相為台灣長期堅定友人，英國政府在她擔任外相期間，多次個別或與其他G7國家表達維持台海和平穩定的重要性，並表示英國在確保台海和平穩定上具有明確利益。她於2022年4月發表英國外交政策演說中，首度提及應確保台灣等民主政體具備自我防衛能力，並在去年6月北約峰會期間表示，台灣的安全不僅攸關軍事安全，也關乎經濟安全，多次號召民主陣營支持台灣，將台海和平穩定重要性從區域提升至全球層次。

此次訪台主要是應遠景基金會邀請，預計訪台期間將晉見府院高層、拜會相關部會首長，並參訪我國文經設施。於5月17日發表演講，也將與國內政、商、學等各界人士交流互動，強化台英密切友好關係。

外交部表示，特拉斯卸任首相職務後，仍經常公開為台灣發聲，呼籲自由世界應竭盡所能支持台灣，確保台灣獲得自我防衛所需的支持，力挺台灣的民主自由。外交部感謝特拉斯前首相對於台灣的鼎力支持與深厚情誼。

此外，特拉斯前首相自2010年從政以來，歷任司法大臣、國際貿易大臣、外交大臣及首相等要職，政治經歷完整豐富。特拉斯前首相來訪充分展現對台灣的堅定支持與台英緊密友好情誼。

英國 國文 北約

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