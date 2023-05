CYBERSEC 2023 台灣資安大會今日開展

CYBERSEC 2023台灣資安大會今(9)日開展,吸引國內外1萬8千名資安專業人士報名參加,再加上今年國際交流恢復常態,多位全球重量級資安專家與國際知名資安廠牌來台與會,展會規模較去年成長30%。

iThome社長暨臺灣資安大會創辦人谷祖惠表示,CYBERSEC國際知名度逐年提升,今年國際交流不受疫情影響後,更以史無前例的規格邀請世界知名資安領袖與專家,包括美國前國土安全部長暨美國加州大學柏克萊分校政治安全中心創辦人Janet Napolitano、美國加州大學柏克萊分校政治安全中心首席創新長 Noah Kroloff、Google威脅分析小組(TAG)負責人Shane Huntley、Cyber Defense Matrix發明人Sounil Yu、趨勢科技首席技術策略長David Chow、Fortinet資安策略長Derek Manky等多位資安專家,以及亞太區多國資安廠商與代理商來台參觀交流。

在大會開幕首日,總統蔡英文偕同多位一級部會首長出席開幕式,蔡英文致詞時表示,過去幾年,台灣積極推動「資安即國安」戰略,並且進階到2.0,具體成果包含資通安全管理法的立法工作、成立資通安全署,以及在今年2月成立國家資通安全研究院。

蔡英文指出,台灣不只要Bring Security to Taiwan,更要Bring Security to The World,「我們會以國家級資安團隊確保數位國土安全,深化國際合作,建構國內外資安聯防體系。面對無所不在的資安挑戰,台灣需要不斷強化應變能力與管理機制,政府會推動國產自主研發的資安產品及服務,也會鼓勵投資資安新創。資訊安全需要結合所有人的力量,政府會跟產業與民間專家攜手合作,打造國際信賴的資安系統以及產業鏈。」

美國在台協會代理處長柯傑民致詞時表示,網路安全是所有人共同的挑戰,需要整個社會攜手努力。美國和台灣企業一直是網路攻擊、數據洩露和勒索軟體攻擊的受害者。面對犯罪分子不斷演變,台灣與美國作為合作夥伴需要共同努力、相互學習、提升關鍵網路安全。美國將與台灣等志同道合的夥伴,攜手對抗數位生態系統威脅,以確保可靠與值得信賴的全球供應鏈,期待台灣與美國的持續合作。

美國前國土安全部長暨美國加州大學柏克萊分校政治安全中心創辦人Janet Napolitano致詞時表示,如果不與國際夥伴密切合作,任何國家政府都無法施行國家安全行動的最佳實踐。對美國、台灣來說都是如此。「我們無法消除資安威脅,但可以減輕這些威脅帶來的風險,例如,制定因應攻擊時的計畫、建立系統性的資安環境、讓公私部門和民間社會做好準備、向大眾傳遞資安實踐的基本注意事項、擁有適當的防禦工具來抵禦某些攻擊。所有這些事情看起來都非常簡單及基本,但作為處理資安風險的標準來說,它們卻經常被忽視。」

CYBERSEC 2023台灣資安大會今年特別以「Bring Security To」為主題,iThome總編輯暨台灣資安大會主席吳其勳表示,隨著全球數位化腳步的加速,資安威脅也同步入侵任何有晶片、程式碼及網路存在的角落。網路勒索橫行、假消息詐騙猖獗、軟體漏洞層出不窮、基礎設施攻擊頻傳,烏俄戰爭引爆的網路戰,就是提醒世人的最大警鐘,應儘早把資安融入各行各業與萬事萬物,讓資安成為企業組織與人民生活的 DNA,保障安全安心的未來。