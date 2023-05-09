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國際碳權買賣將水漲船高 ESG永續發展協會點出台灣困境

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
ESG永續發展協會理事長張清芳（前排左三）指出，台灣是外銷導向國家，未來國際碳權買賣會水漲船高，企業宜及早因應佈局。 圖／商研院提供
ESG永續發展協會理事長張清芳（前排左三）指出，台灣是外銷導向國家，未來國際碳權買賣會水漲船高，企業宜及早因應佈局。 圖／商研院提供

ESG永續發展協會理事長張清芳今（9）日指出，台灣是外銷導向國家，未來國際碳權買賣會水漲船高，企業宜及早因應佈局。

商研院與ESG永續發展協會今於商研院共同舉行「合作備忘錄(MOU)簽署儀式｣，張清芳做了以上表示。

張清芳指出，碳盤查只是手段，它只是基準線的建立，基準線建立後，如何減排達到淨零才是目的。很多企業每年盤查，卻沒提出減排目標，這是台灣目前的困境。

張清芳進一步指出，國內已有自願減排或承諾RE100的企業於CIX（新加坡碳交易所）購買碳權進行抵換，雖然環保署對抵換比率尚未訂出來，但對這些先行的企業應該給予鼓勵。

不過，張清芳也提醒，購買森林碳匯是比較有爭議的，它必須是UNFCCC認可的方法學，符合CDM（清潔發展機制）原則且經第三方認證的碳權才不會被挑戰。

至於碳權交易所主要是撮合買賣雙方完成碳交易，說白了就是仲介功能。

張清芳指出，ESG永續發展協會近期將組成國際碳中和委員會，幫助國內企業直接向UNFCCC或VERRA註冊的碳資產帳戶買賣國際綠能碳權，不收任何費用，以降低國內企業的財務負擔。

ESG 新加坡 綠能

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