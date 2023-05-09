im.B風暴 業者：正派P2P公司 至少符合美規管3定義

m.B借貸媒合平台詐騙吸全台25億元，正派經營的金融科技業者擔憂，「中國大陸假P2P FinTech之名，行債權買賣投資之實」的詐騙風潮正在進入台灣中，因為「國內號稱借貸平台，實務高達九成都是債權買賣平台」，業者指出，這類債權買賣平台欠缺三大國際法規規管原則：1.申貸投資確認投資案件真實性；2.投資借出款項當下確定自己做的決策；3.平台要提供風險管理機制並導入金融科技專業。

根據央行解釋，P2P平台又等於Marketplace Lending（市場借貸平台），是藉由群眾籌資方式，透過網路將資金提供者資金聚集，貸放給資金需求者的一種小額借貸模式，出現原因為金融科技發展演進。

此次爆出詐騙風暴的債權借貸平台，業者指出，平台並未提供申貸人資料、對申貸人實地查核等，與「正派經營P2P借貸平台毫無關係」，根本不等於Marketplace Lending（市場借貸平台）。

金融人士建議，民眾想選擇金融科技公司，應先了解公司背景，實際查核。例如國內正派經營的P2P業者，獲得政府的國發基金投資，等同為一個背書；其次，平台不介入借貸案件，僅提供雙方媒合，並有完整合約紀錄。

此外，P2P平台提供借貸，需要對借款人信用條件查核。例如，國內正派經營P2P業者，會要求申貸人必須提供政府聯徵信用報告以及勞保投保紀錄作為信用評等支用，在利用動態演算何時申貸人信用狀況，最後經營專業徵審人員實際與個人確認，才會上架申貸案件。

正派P2P公司 符合美國規管三定義

最後，必須了解美國對於MarketPlace Lending FDIC規管原則基本定義，進一步篩選出正派經營的公司，包括一定要有明確借款人與投資人，此外：第一， Valid for made 確實在申貸投資時之資料是真實有此案件；第二，True Lender Decision，也就是投資借出款項當下確實是自己做的決策；第三，Risk Management，平台必須提供風險管理機制，不光提供借貸契約放上網路，還必須引進FinTech專業。

金融業者對此事件則指出，近期詐騙事件越來越猖獗，以此次爆發的Im.B借貸媒合平台詐騙吸全台25億元事件為例，該公司在尚未爆出詐騙案之前，未有前科，也是依循正常流程項銀行開立一般企業帳戶，銀行開戶都按照基本KYC、標準SOP流程進行，除非企業有代收代付需求，才會提供虛擬帳戶，否則一般都是提供單純企業存款帳戶。

但也因為詐騙過於猖獗，讓愛惜羽毛的銀行業者，有時也會被掃到颱風尾，但在高度金融監理之下，仍必須等待等待主管機關、檢察官通知，才會衍生管制為警示帳戶。