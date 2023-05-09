台灣成立主權基金、取得關鍵技術發展戰略產業？央行說話了

多名立委推動修正央行法、達到設立主權財富基金的目標，並將於明（10）日舉行公聽會。根據今天出爐的書面報告，央行首次強調，部分專家學者建議透過主權基金，取得關鍵技術發展戰略產業，或投資世界優秀關鍵企業的股權，幫助國家政策推展等，恐與「聖地牙哥原則」的精神與訴求悖離、難以實現。

央行強調，主權財富基金是以創造財富為投資目的，策略性產業、關鍵技術等事業或計畫的投資並非主權財富基金投資的主要範疇，就我國而言，這一類的投資計畫可由國發基金主導。

央行報告指出，有鑑於主權基金在國際金融市場上的影響力漸增，2008年26個主權財富基金在IMF協助下成立工作小組，並提出了聖地牙哥原則，聖地牙哥原則是一套適用於主權財富基金的自願性指導原則，自願簽署聖地牙哥原則的主權財富基金，視同承諾其將遵循該原則所規範的內容。

央行指出，主權財富基金遵循聖地牙哥原則，將有利於提高公司治理程度，避免外界對其之疑慮與不良觀感。其弊，則是限縮投資自主性，政府將難以藉由主權財富基金，進行帶有政策目的的投資。

因此，有關國內部分專家學者建議，透過主權財富基金，取得關鍵技術發展戰略產業，或本次修正草案總說明中所提出，投資世界優秀關鍵企業的股權，藉由參與董事會獲得高層次全球軟性外交的機會，幫助國家政策之推展等做法，恐與聖地牙哥原則的精神與訴求相悖離，而難以實現。

央行舉例說，早期由於主權財富基金擁有龐大的資金，但投資目的與意圖不明，因此易引起被投資國有關國家安全與經濟利益的疑慮，如政治方面，主權財富基金可能被用做投資國對外 的政策工具；經濟方面，可能有扭曲國際金融市場運作或是補貼特定產業的疑慮。

例如：2006年阿拉伯聯合大公國（UAE）政府所掌控的「杜拜環球港務集團(Dubai Ports World)」，欲買下美國六個主要海港，便引起美國國會有關國家安全的疑慮，進而否決該收購案。而在2008年全球金融危機期間，中東和亞洲國家主權財富基金對摩根史坦利（Morgan Stanley）、花旗銀行（Citibank）、瑞士銀行（UBS）等歐美國家重要金融機構的大額投資,更是引起歐美國家對主權財富基金實際投資目的的疑慮。