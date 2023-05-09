「微」停滯性通膨來臨 法人：抱黃金降息漲幅有望達17.7%

美國2022年歷經一整年暴力升息後，隨著各項通膨數據逐漸回落，投資人今年開始對於暫停升息，更甚至降息有想像空間，除了推升美股漲勢、另一個漲勢連連的便是黃金。依近30年的歷史經驗，升息循環結束啟動降息後6個月，黃金平均漲幅可達17.7%，投資人可透過黃金期貨ETF搶先布局。

元大投信表示，目前全球升息接近尾聲，但未來是迎向景氣復甦還是降溫減速尚未出現決定性證據，目前存在的一個可能情境是「微」停滯性通膨來臨，也就是增長放緩而不陷入衰退，通膨降低但仍高於長期平均。

據統計，歷史上出現過「微」停滯性通膨，分別為1969年第1季至1970年第1季、1979年第2季至1979年第4季，以及1989年第4季至1991年第2季，這三段期間S&P 500指數報酬率分別為-13.7%、6.2%與6.3%，顯示股市有上漲可能，今年S&P 500指數從年初至4月21日亦上漲7.7%。而傳統被視為抗通膨資產的黃金，在這三段「微」停滯性通膨期間，則分別有-14.6%、113.2%與0.5%的漲幅；今年以來至4月21日漲幅則約8.72%，在「微」停滯性通膨時代確實具有布局價值。

期元大S&P黃金(00635U)ETF研究團隊指出，據歷史經驗顯示，升息循環結束後三個月，黃金平均上漲5.8%，至於啟動降息的話，降息後六個月黃金平均上漲17.7%，黃金也可說是停止升息受惠投資標的。

投資人若看好升息結束後的黃金表現，目前最方便的方式就是透過券商下單買進黃金期貨ETF，目前國內掛牌的期元大S&P黃金(00635U)、期元大S&P黃金正2(00708L)及期元大S&P黃金反1(00674R)，與股票下單方式完全相同，走勢連結標普高盛黃金ER指數、標普高盛黃金日報酬正向兩倍ER指數、標普高盛黃金日報酬反向一倍ER指數，用證券APP下單交易快速，也方便整理庫存損益。

元大投信提醒，期貨ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，加上槓桿、反向ETF投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同，長期會與原型指數的正向兩倍、反向一倍累積報酬有所差異，不適合追求長期投資且不熟悉基金而以追求單日報酬為投資目標的投資人。