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經濟成長率拚保二 看兩關鍵

聯合報／ 記者葉卉軒／台北報導

景氣持續低迷，今年經濟成長率能否「保二」成為外界關注焦點。行政院主計長朱澤民昨天表示，能否「保二」關鍵在出口恢復速度以及存貨去化的狀況，政府會往「保二」的方向努力，但出口得視國際需求，很難預測國外的需求會產生什麼情況。

主計總處日前公布第一季經濟成長率概估為負百分之三點○二，下探近十四年新低，若第二、三、四季預測不變，恐將拖累今年經濟成長率下調至百分之一點六七。

朱澤民昨天在立法院財政委員會備詢時說，今年第一季經濟成長率概估為負百分之三點○二，就是因為商品出口較預估值大減，以及存貨因素。其中商品出口較原目標少了近一千億元，存貨去化也和原目標相差四百多億元。

朱澤民說，現在景氣確實是在往下，但希望第三季能有比較好的結果。立委曾銘宗追問是第三季的季初或季末？朱澤民回應，希望從季初就能有比較好的結果。

立委林德福則關切今年能否「保二」？朱澤民指出，目前可以往正面方向思考，政府會謹慎努力，而當前是出口疲弱，民間消費仍保有動能，沒有低迷。

通膨方面，朱澤民說，目前估計今年消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點一六仍恰當，因大宗物資和能源價格都往下降，現在是物價高峰。下半年ＣＰＩ年增率會往下走，未來是否有國際外在因素或氣候異常很難說。

朱澤民 成長率

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