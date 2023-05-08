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環署舉辦說明會 完成碳盤查時程擬提早

經濟日報／ 記者翁至威／台北即時報導

環保署今（8）日舉行碳盤查北區說明會，蒐集各界對子法修法意見，其中修正重點之一在於盤查及查驗時程，原規定企業盤查、查驗兩步驟都須在每年8月底前完成並上傳文件，未來規畫分級管理，完成盤查時程將提早。

另外今日說明會中，業者主要關注盤查登錄時程展延、廠辦同區碳排能否拆分計算等問題，環保署表示，會在蒐集各界意見後審慎評估，納入修法考量。

現行被環保署法規要求必須辦理碳盤查及登錄對象，主要有盤查、查驗兩大步驟，每年必須在8月31日前完成前一年的盤查作業，並將排放清冊、盤查報告、查證聲明、總結報告四大文件上傳平台。

其中排放清冊、盤查報告是企業在完成自身盤查後所提文件，查證聲明、總結報告則是由查驗機構提出。

環保署表示，未來修法方向將調整盤查、查驗兩步驟的完成期程，將盤查時程提早，給予產業充足時間因應，也提早掌握排放量。

今日說明會有業者關注，由於製造業中有部分廠辦合併情形，生活端、生產端在同一區域，計算碳盤查時是否要拆分？環保署官員表示，會再釐清細節，並納入修法參考。

環保 製造業

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