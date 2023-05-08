出口連八黑 財部：未見復甦春燕、上半年仍承壓

財政部今（8）日公布4月出口359.6億美元，年減13.3%，連八黑，減幅雖較預期收斂，但財政部表示，目前未明顯看見復甦春燕，在通膨、升息、俄烏戰爭、美中爭端等四大逆風下，上半年出口仍面臨極大壓力。

財政部上月原預估4月出口年減18%至20%，實際跌幅縮小至13.3%，是今年以來最小，不過財政部統計處長蔡美娜表示，不會就此認為觸底反彈，對照業界看法，普遍仍保守看待景氣。

蔡美娜表示，4月出口負成長可歸納三大因素，首先全球通膨陰影、升息效應壓抑終端消費需求，景氣復甦底氣不足；其次中國大陸「冷復甦」，回溫腳步不如預期；第三，庫存調整仍未消化結束。

另外產業淡季、出口物價下跌、去年基期偏高等次要因素，也抑制出口表現。

分析出口產品，蔡美娜指出，11大貨類僅資通與視聽產品「由黑翻紅」，礦產品「由紅轉黑」，其餘貨類維持負成長，整體而言，科技類產品市況略有改善，傳產則深陷頹勢。

資通與視聽產品是4月外銷亮點，出口54.7億美元，年增5.4%，結束連五黑，是唯一逆勢成長的貨類。

電子零組件4月出口157.4億美元，年減8.6%，但減幅已連三月收斂，也是今年首度降到個位數以下，半導體仍在積極調整庫存。

光學器材4月出口跌幅收斂至17.8%，是近一年最小降幅，蔡美娜分析，主要受惠於電視面板備貨動能回溫，供需結構好轉，「黑暗時刻已過。」

傳產方面，以機械4月出口年減13%、減幅相對輕，主要來自大陸自動化需求。其餘包括礦產品、基本金屬、塑橡膠、化學品、紡織品等減幅都在二至三成上下。

另外4月進口292.5億美元，年減二成、連六黑，由於前景不明朗，廠商備料、投資皆轉趨保守，其中資本設備進口年減19.2%，是近八年單月最大減幅；唯一成長的是運輸工具，受惠於車市買氣旺盛，小客車進口值首度突破10億美元大關。

展望未來，蔡美娜表示，若按季節走勢推估，5月出口規模將介於355億至368億美元間，年減12.5%至15.5%，確定連九黑；另主計總處預測上半年出口將年減14.7%，將是金融海嘯後、近14年最大降幅，第4季才會回到正成長軌道。