陳冲：去美元化？各國準備部位減少美元 黃金己成避難所

新世代金融基金會董事長陳冲今(8)日表示，最近網路上流行談去美元化，歐美財經媒體則持保守觀點，上月他在演講場合也有聽眾提到類似問題，說實話，「去美元化」隱含有價值判斷，他只是說美元武器化後，各國開始研究如何取代美元的功能，如果只是泛稱，而且「化」也表示一種過程，那減少美元在準備的部位，倒是各國不約而同的共識(由IMF資料可以看出)。從過去半年金價上漲20%來看，黃金雖非美元的完美替代品，但至少已是個避難所。

陳冲表示， 俄烏戰爭後，各國減持美元，事實上，1970年尼克森總統停止美元與黃金兌換的承諾後，就有這種現象，近日隨著不少元首級人物發言，包括巴西、敘利亞等國總統，均質疑美元在全球貨幣體系的主導性(Dominance)，然而捍衛美元的聲量依然不小，其中以美國前財長桑默斯為代表人物。桑默斯出身顯赫，其叔叔及舅舅都曾獲諾貝爾經濟學獎，他本人又曾是哈佛大學最年輕的正教授，不免傲氣逼人，在三十年前亞洲金融危機時，曾斥責日本，力阻AMF(亞洲貨幣基金)的成立。

今年4月下旬，桑默斯回應Bloomberg記者訪問時，明白表示美元主導性不致動搖，並以不屑口吻質疑人民幣的信賴感，也不避諱歐元挑戰失敗的經驗，簡言之，就是各位別無選擇(No alternative)。不過可能因按捺不住，桑默斯在文末一段話，有點露餡：「如果美元會失去地位，那表示美國在世界上不再被尊敬也不夠強大，這也因為我們累積了難以承受的債務」。這句話的邏輯，相信多數人不會反對，至於這些條件是否滿足，就不妨各自解讀了。

陳冲說，年初他在中華戰略學會演講，談到金融戰，提到未來國際貨幣體系不會再由單一貨幣主導，至於是Currency bloc(貨幣圈)還是單純另一貨幣，與美元並列而成雙元貨幣或多元貨幣體系，2028年將較為明朗。黃金在這過程中，應也將扮演相當角色，倒不是說黃金會取代美元，而是會成為避難所，或是補充性的替代，其實在貨幣發展史上，美元曾取代黃金，倘若回到部分金本位制，也不足為奇。

說來有趣，從2022年初到現在，各國大量買入黃金，例如，2022年土耳其買入147噸、中國62.2噸、印度33.3噸，再例如今年(1-2月)新加坡買入51.4噸，土耳其45.5噸、中國39.8噸、俄國31.1噸，也許是俄烏戰爭後遺症、也許各有各的戰略考量。令人費解的是，2021年迄今，依照World Gold Council資料，台灣央行未曾新購黃金，是沒有市場敏感度？還是不缺黃金？或是怕盟國不愉快？就不得而知，不過過去六個月世界金價上漲約二成，如兩年前買入，應該是是好戰略，也是好買賣。

陳冲表示， 也許有人會說我們黃金應該存量豐厚，但看國際統計，2023年2月台灣外匯存底中只有4.3%是黃金(423.6噸)，較之法國65.6%、德國66.8%、義大利63.7%相去甚遠，箇中玄虛，或是外匯存底的結構(是否減持美元)乃至品質究竟如何，恐怕又是最高機密了！

陳冲說，多年前有一部電影，片名取自「待到秋來九月八，我花開後百花殺，沖天香陣透長安，滿城盡帶黃金甲」，此詩相傳係唐朝秀才黃巢所作，抒發心中複雜情緒，看看目前當局的黃金策略，古詩新讀，似有所感，你問什麼意思？還是一金各表吧！