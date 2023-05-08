媒體議價跨部會有兩大指示 將展開第三輪對話

有關媒體議價最新進度，數位部次長李懷仁今（8）日指出，4月底已經召開行政院跨部會小組會議，會議上政務委員吳政忠做出兩點指示，要求數位部跟公平會共同研究立委提出的相關法案及國外立法架構，以及規劃展開第三輪對話。

數位部、文化部、NCC先前於3月27日、28日召開新聞產業與大型數位平台第二輪的對話會議，新聞產業分別與Google和Meta進行對話，根據第二輪對話結果，Google將提出數位轉型的共榮方案，Meta則尚未提出相關方案。數位部先前即預告，4月底行政院會將召開跨部會議進一步討論。

李懷仁指出，4月25日行政院已經召開完跨部會議，會上並未討論出什麼共識，主要還是要先產業間先要有共識，吳政忠給出兩點指示，首先，規劃展開第三輪對話，另外也請數位部與公平會一起研究目前立委已經提出的相關法案及國外立法架構。

至於第三輪對話什麼時候會召開？李懷仁說，時間點還在討論，會先等Google詳細說明完共榮方案，對話形式也還不一定。不過，他透露，這次對話會先以「共榮」的角度來討論，包含先處理「盜版」問題，例如內容被內容農場盜用、媒體名人被當作假帳號使用等議題，相信會跟平台業者比較有共識。

另外，對於立法的進度，李懷仁說，跨部會會議上只有先初步統計出各個立委所提出的草案版本，但並未有進一步的討論，不過立法一直都是選項之一，並未排除。

據了解，遲遲無法有立法相關的討論，還是因為產業界對於要使用哪個立法版本都尚未有共識，因此還是需要再多跟產業界討論取得共識才可以進一步討論立法。